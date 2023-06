Bir günde yüzde 7 değer kaybı

Ömer KADİROĞLU

Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında bir gün içinde yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybetmesi, hemen herkesi şok etti. Dolar 23’ü, Euro 25’i, Sterlin de 29’u aşarken, dövizdeki bu yükseliş anında marketlerdeki fiyatlara da yansıdı. Vatandaşlar, iki gün önceki fiyatları bulamamaktan yakındı. Ev ve okul taksitlerini dövizle ödeyen vatandaşlar ise sosyal medya paylaşımlarında hükümete önlem çağrısı yaptı.

Ne dediler?..

Tahir Kurucu

“Dövizdeki bu yükseliş bizi çok ciddi anlamda etkiliyor. Biz TL kazanıyor ve bu artışlar karşısında maaşlarımız yarı yarıya düştü. Allah sonumuzu hayır etsin. Son zamanlarda tüm ürünlerin fiyatında ciddi artış yaşanıyor. Bugün aldığınızı yarın daha pahalı alıyorsunuz. Geçen gün 40 liraya aldığım peynir şimdi 62 lira oldu. Bu memlekette her şey dibe vurmuşken bir milletvekili için seçime gidiliyor ve bu kadar masraf yapılması doğru değildir. Bir milletvekili daha alsanız ne olacak almasanız ne olacak?”

Ali Kadı

“Dövizdeki yükseliş bizi olumsuz etkiliyor. Bir çare bulunması gerekiyor. Muhalefet dövize endeksli maaş ödemesi yapılmasını talep ediyor. Bunu ben haklı buluyorum çünkü paramızın bir değeri kalmadı, hiç bir şey alamıyoruz. Marketlerde hemen hergün fiyat değişiyor. Son zamanlarda et, sebze ve benzeri temel gıda maddelerinde ve temizlik ürünlerinde ciddi bir artış vardır. Denetim yapılmadığı için bugün 180 liraya aldığımız tuvalet kâğıdını yarın 220 liraya alıyoruz. Tüm bunların yanında siyasiler boşalan bir sandalyeyi kimin dolduracağını belirlemek için dünya kadar masraf yaparak seçime gidiyor ve halkı kimse düşünmüyor.”

Ercüment Evlat

“Resmen anamızı ağlattılar. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Pahalılık diz boyu. Aldığımız maaş ne ev masraflarımızı ne de çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılar durumda değildir. Son zamanlarda temel tüketim maddelerinin tümü en fazla zam alan ürünler oldu. Devlet fonları kaldırmalı ve bu piyasayı ucuzlatmalıdır. Gelip aylık alışveriş yapıyoruz ve minimum 5 bin TL ödüyoruz ve bunun içinde et, tavuk ve yağ olmadan bu rakamı ödüyoruz. Aldıklarımız da bir aylık değildir. Bugün 4 kişilik bir evin mutfak masrafı 7-8 bin liradır. Böyle giderse hepimizi batıracaklar.”

Aydın Temel

“Dövizdeki ciddi yükseliş hepimizi olumsuz etkiliyor. Çalıştığımız emeğimiz hep boşa gidiyor. Dövizdeki yükseliş nedeniyle istediğimiz alışverişi yapamıyoruz. Son zamanlarda özellikle temel tüketim maddelerinde, süt ürünlerinde ve sebzelerde ciddi bir artış oluyor. Bu durum böyle devam ederse çok daha kötü günlerle karşı karşıya kalacağız ve bugün alabildiğimizi de alamayacağız. İnşallah bu duruma bir önlem alırlar.”

Yıldıray Çoban

“Dövizdeki yükseliş her geçen gün bizleri daha da fazla etkiliyor. Pahalılık hergün devam ediyor. Son zamanlarda tüm ürünler aşırı zamlansa da en çok et ürünleri, meyve ve sebzeler en çok zamlanan ürünler arasındadır. Yetkililerden beklentimiz ciddi bir denetim ve piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapmalarıdır.”

Kıyasettin Kızıl

“Dövizde çok ciddi bir patlama oldu ve döviz borcu olanın Allah yardımcısı olsun. Durumlar gerçekten çok kötü bir hale geldi. Piyasada hiçbir denetim yok ve Allah korkusu olmayanlar hergün ürünlerin fiyatlarını arttırıyor. 3 ayda bir kilo et ya yeriz ya yemeyiz. Son zamanlarda en fazla zam alan ürünler bakliyatlar, makarnalar, et ve meyve-sebze oldu. Bir yerde 145 lira olan bir yağ başka yerde 90 lira. Yetkililerden beklentimiz bu işe artık bir çözüm bulmalarıdır.”

Cemal Yavuz

“Dövizdeki artış hepimizi sıkıntıya sokuyor. Dövizdeki artışla birlikte doğru düzgün alışveriş yapamıyoruz. 12 bin Sterlin borcum var ve iki aydır ödeyemiyorum. Son zamanlarda meyve sebze en fazla zamlanan ürünler arasındadır. Bu iş böyle giderse bizleri çok daha kötü günler yaşayacağız. 12 bin lira emekli maaşım var ve zar zor geçiniyorum. Yetkililerden çözüm üretmelerini ve piyasayı ucuzlatacak önlemler almalarını bekliyoruz.”

Erol Ordalı

“Dövizde ciddi bir yükseliş var ve bütün halk olarak olumsuz etkileniyoruz. Dövizdeki artış bize yeni zamların yaşanacağını gösteriyor. Son zamanlarda her şey zamlanıyor. Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelen tüm ürünlerde ciddi artışlar yaşanıyor. Allah’ın biberi 45 lira oldu. Bu iş böyle giderse tükeneceğiz. Bu zamanda kimse üretime yönelemiyor çünkü girdiler çok pahalı. Ben emekli birisiyim ve zar zor geçiniyorken çocuklarımız bizim yaşlarımıza nasıl gelecek hayal bile edemiyorum.”