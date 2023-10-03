banner564

Bir haftada 33 kişi yaralandı

Son bir haftada 59 trafik kazası meydana geldi, 33 kişi yaralandı

Bir haftada 33 kişi yaralandı
banner598

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 59 trafik kazasında 33 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında meydana gelen kazaların 17’si yaralanmayla, 42’si sadece hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 3 milyon 965 bin 500 TL oldu.
Kazaların 20’si Lefkoşa, 18’i Girne, 13’ü Gazimağusa, 7’si İskele ve 1’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.
Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri  sonucu, toplam 14 bin 295 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 672 araç sürücüsü rapor edildi.

En çok işlenen trafik suçları 
Sürat: 502
Cep telefonu kullanmak: 258
Seyrüsefersiz araç kullanma: 188 
Trafik işaretlerine uymamak: 126
Emniyet kemersiz araç kullanmak:  120 
Alkollü araç kullanmak: 78
Sigortasız araç kullanmak: 54
Muayenesiz araç kullanmak: 49
Dikkatsiz Sürüş: 17
Ehliyetsiz araç kullanmak:  13
Tehlikeli Sürüş: 8
Trafik Işıklarına Uymamak:  5 

Alkollü sürücü tutuklandı
Bu arada Alayköy’de önceki gece saat 21.30'da alkollü içki tesiri altında olduğu sırada van aracıyla seyreden Seyfullah Meşe (E-24), karşı şeride geçerek Bora Yenen (E-31) yönetimindeki araca çarptı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kaza sonucu yaralanan olmadı. Seyfullah Meşe tutuklandı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
7 bin lira ödedi
7 bin lira ödedi
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner474