Bir haftada 33 kişi yaralandı

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 59 trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında meydana gelen kazaların 17’si yaralanmayla, 42’si sadece hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 3 milyon 965 bin 500 TL oldu.

Kazaların 20’si Lefkoşa, 18’i Girne, 13’ü Gazimağusa, 7’si İskele ve 1’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 14 bin 295 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 672 araç sürücüsü rapor edildi.

En çok işlenen trafik suçları

Sürat: 502

Cep telefonu kullanmak: 258

Seyrüsefersiz araç kullanma: 188

Trafik işaretlerine uymamak: 126

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 120

Alkollü araç kullanmak: 78

Sigortasız araç kullanmak: 54

Muayenesiz araç kullanmak: 49

Dikkatsiz Sürüş: 17

Ehliyetsiz araç kullanmak: 13

Tehlikeli Sürüş: 8

Trafik Işıklarına Uymamak: 5

Alkollü sürücü tutuklandı

Bu arada Alayköy’de önceki gece saat 21.30'da alkollü içki tesiri altında olduğu sırada van aracıyla seyreden Seyfullah Meşe (E-24), karşı şeride geçerek Bora Yenen (E-31) yönetimindeki araca çarptı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kaza sonucu yaralanan olmadı. Seyfullah Meşe tutuklandı.