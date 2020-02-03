Düzkaya başladı  Forest bitirdi 3-2

YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu

HAKEMLER: Fehim Dayı, Emine Yarkın, Fatih Bardakçıoğlu

KÜÇÜK KAYMAKLI: Salih, Berkem, Taner, Bahadır, Diabane, Mehmet Öztürk(DK 73 Hüseyin Adal), Yusuf(DK 90+5 Mehmet Göçben), Barkın, Mehmet Koyuncu(DK 46 Emre Nazik), Okafor, Osita.

DÜZKAYA: Ali, Ahmet Can, Ahmet, Binya(DK 76 Hasan Yanaroğlu), Yannick(DK 61 Bekir), Mehmet Göreli(DK 82 Mustafa İnanç), Okan, Talat, Uğur, Yunus, Keita.

GOLLER: DK 45 pen Okafor, DK 71 Osita, DK 90+2 pen Bahadır(Küçük Kaymaklı). DK 30 Keita, DK 43 Binya(Düzkaya).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in on yedinci hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı konuk ettiği Düzkaya’yı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Keita ve Binya konuk takımın gollerini kaydeden isimler olurken, ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Osita, penaltıdan Okafor ve yine penaltıdan Bahadır kaydetti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Düzkaya’dan Talat Dağer önce ikinci sarı ardından ise kırmızı kartı gören isim olurken, yine maçın bitiş düdüğü sonrasında maçın orta hakemi Fehim Dayı yardımcıları ile birlikte soyunma odasına giderken, Düzkaya Kulüp Başkanı Vedat Hacıabitoğlu’nun fiziksel saldırısına uğradı.

7.dk: Küçük Kaymaklı savunmasının hatasında topu kapan Yunus’un vuruşunu kaleci Salih kornere çeldi.

30.dk: Düzkaya kontra atağında Küçük Kaymaklı savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Keita yaptığı vuruş sonrası takımını deplasmanda öne geçirdi.0-1

41.dk: Küçük Kaymaklı takımının kullandığı serbest vuruşta paslaşarak kullanılan atışta Mehmet Öztür’ün ceza alanı dışından sert vuruşunu kaleci Ali Karal iki hamlede önledi.

43.dk: Düzkaya kontra atağında Keita’nın vuruşu kaleci Salih’ten dönerken, dönen topu iyi takip eden Binya farkı ikiye çıkaran isim oldu.0-2

45.dk: Küçük Kaymaklı kontra atağında Okafor, Düzkaya ceza alanı içerisinde Okan tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Okafor topu filelere göndererek farkı bire indirdi.1-2

59.dk: Düzkaya takımının kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Yunus’un ceza alanı içerisinde dönerek vuruşunu Salih önlemeyi başardı.

67.dk: Küçük Kaymaklı savunmasının hatasında topu kazanan Keita’nın ceza alanı içerisinde vuruşunu önce kaleci Salih sonrasında savunma uzaklaştırdı.

71.dk: Gelişen Küçük Kaymaklı kontra atağında Osita ceza alanı dışından yaptığı enfes vuruşla skora denge getirdi.2-2

90+2.dk: Gelişen Küçük Kaymaklı atağında Okafor, Düzkaya ceza alanı içerisinde Talat tarafından yere indirilince ev sahibi takım bir kez daha penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Bahadır takımını öne geçiren isim oldu.3-2

90+4.dk: Gelişen Küçük Kaymaklı kontra atağında sağ kanattan yapılan ortada Yusuf’un vuruşunu kaleci Ali Karal güzel önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.