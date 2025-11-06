İhaleler sonuçlandı

İçişleri Bakanlığı, kırsal kesim altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar çerçevesinde Aygün, Mutluyaka, İnönü ve Paşaköy’de toplam 374 parseli kapsayan içme suyu ve yol altyapısı projelerinin ihalelerini sonuçlandırdı.

Aygün köyüne 16,5 milyon TL’lik su şebekesi yatırımı yapıldı. Köyün üç farklı bölgesinde yürütülecek proje, toplam 193 parselin içme ve kullanım suyu şebekesi altyapısını kapsıyor.

16 milyon 582 bin 365,67 TL + KDV bedelle ihaleye çıkan projeyi Ceyda Construction Ltd. kazandı. İçişleri Bakanlığı ile sözleşme imzalanarak saha çalışmaları resmen başlatıldı.

Mutluyaka köyünün 65 parseli kapsayan stabilize yol ve içme suyu altyapısı projesinin ihale bedeli ise 22 milyon 44 bin 431,20 TL + KDV olarak açıklandı.

İhaleyi kazanan Destebaşı Construction Ltd. firmasıyla sözleşme imzalandı. Projenin tamamlanmasıyla Mutluyaka’da hem ulaşım hem de su altyapısında önemli iyileşmeler sağlanacak.

İnönü köyünde stabilize yol ve içme suyu altyapısı, Paşaköy’de ise içme suyu altyapısı çalışmaları yürütülecek. Toplam 116 parseli kapsayan projelerin ihale bedeli 11 milyon 484 bin 128,84 TL + KDV olarak belirlendi.

Her iki köy için de ihaleyi Destebaşı Construction Ltd. kazandı ve sözleşmeler dün imzalandı.

