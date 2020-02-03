‘Başkasına verdim’

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesi’nin spor salonundan başkasına ait telefonu aldığı tespit edilen Nijeryalı öğrenci bir ay sonra tespit edilerek tutuklandı. Zanlının incelenen kamera görüntüleri sayesinde yakalandığı belirtildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, “Telefonu çalmadım, buldum. Sonra oradaki birine verdim” iddiasında bulundu.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Emmanuel Bassey’in hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. Polis, 30 Aralık 2019 tarihinde YDÜ spor salonundaki bank üzerinde bir öğrenciye ait Bin TL değerindeki Samsung marka cep telefonunun kaybolduğunu, durumun kendilerine bildirildiğini ifade etti. Polis memuru, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının telefonu alırken tespit edildiğini belirtti.

Tespit üzerine zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını kaydeden polis, bazı beyanlarda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının kaldığı yerde arama yapıldığını ancak telefonun bulunmadığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, kayıp telefonun arandığını belirten polis memuru, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Telefonu başka birine verdim

Mahkeme talebi kabul ederken söz alan zanlı telefonu çalmadığını, bankın üzerinde bulduğunu ifade ederek şunları iddia etti: “Orada bulunan birkaç kişiye telefonun onlara ait olup olmadığını sordum. Sonra İngilizce bilmeyen beyaz tenli erkek bir şahıs telefonun kendisine ait olduğunu söyledi. Ben de telefonu ona verdim.”



