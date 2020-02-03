Gönyeli evinde ilk kez kazandı 4-1

Stat: Gönyeli

Hakemler: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik

Gönyeli: Kemal, Tufan, Azat (Dk 81 Enes), Eray, Mahmut, Kahraman, Felix, Raif (Dk 74 Süleyman), Christian, Yağış (Dk 69 İbrahim), Sylla

Binatlı: Yunus, Ayhan, Alaattin, Abdullah, Debola (Dk 88 Cenkay), Habibi, Moses, Berkem (Dk 46 Serkan), Muammer, Bayram, Mustafa

Goller: Dk 36 ve 84 Sylla(pen), Dk 55 Felix, Dk 64 Kahraman (Gönyeli) Dk 6 Debola (Binatlı)

Kırmızı Kart: Dk 84 Bayram ve Dk 88 Alaattin (Binatlı)

Erkut MAHSUCU

Süper Lig’de 17. haftanın kapanış maçında Gönyeli rakibi Binatlı’yı 4-1 mağlup etti. Gönyeli evinde ilk kez puanla tanışırken Binatlı maçı 9 kişi tamamladı. Gönyeli’nin 1 golü penaltı atışından geldi.

Dk.6: Binatlı atağında Debola’nın sağ kanatta pasında Moses ortasını yaptı, Debola topu kontrol etti vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Dk.10: Gönyeli atağında Kahraman’ın pasında Yağış’ın vuruşunda top auta gitti.

Dk.23: Gönyeli köşe atışında Azat ceza sahasına topu gönderdi Raif’in kafa vuruşunda Habibi topu çizgi üzerinden çıkardı.

Dk.36: Gönyeli atağında Raif’in sağ kanattan ortasında Sylla’nın vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

İlk devre 1-1 bitti.

Dk.55: Gönyeli serbest atışında Eray uzun gönderdi Felix sol çaprazda topla buluştu vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Dk.64: Gönyeli atağında Felix’in pasında sağ kanatta topla buluşan Kahraman vuruşunda top ağlara gitti. 3-1

Dk.84: Gönyeli atağında Felix ceza sahasında Bayram’ın arkadan müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Bayram direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Sylla penaltı atışını gole çevirdi. 4-1

Dk.88: Binatlı takımında oyundan alınan Alaattin oyun alanı içinde formasını çıkardı.

61. dakikadan sarı kartı olan Alaattin ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

Maçı Gönyeli 4-1 kazandı. Gönyeli puanını 13’e yükseltti. Binatlı 15 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan gençler maçını Binatlı 2-1 kazandı.