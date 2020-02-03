Canları tavşan çekmiş

Suna ERDEN
Av mevsimi bitmesine rağmen Güzelyurt’ta yasağı delen Osman Karamanoğlu, Mehmet Altınkaya, Günay Küçük ve Mustafa Yorulmaz mahkemelik oldu. Ova tavşanı avladıkları tespit edilerek tutuklanan dört zanlı mahkemeye çıkarıldı. Vurdukları ova tavşanı ile bir tüfek emare alınırken, ayrıca zanlıların tasarrufunda ithali yasak Rum menşeli fişekler de bulundu.
Soruşturmayı yapan polis, Osman Karamanoğlu, Mehmet Altınkaya, Günay Küçük ve Mustafa Yorulmaz’ın 31 Ocak 2020 tarihinde Güzelyurt’ta kaçak avlandıklarının tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlıların tasarrufunda 9 adet av fişeği, 3 adet ithali yasaklanmış Rum menşeli fişek, bir tane yeni vurulmuş ova tavşanı, bir adet projektör ve bir adet av tüfeği tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan av tüfeğinin başka bir şahıs adına kayıtlı olduğunu belirtti. Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.
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