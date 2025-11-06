Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarketin kıyafet reyonundan çeşitli kıyafet ve iç çamaşırı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Kongo uyruklu L.C., mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis memuru; 4 Kasım 2025 tarihinde saat 16.10 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faa-liyet gösteren bir süpermarkette meydana gelen hırsızlık olayında, zanlının kıyafet reyonundan muh-telif marka ve modellerde toplam değeri 2 bin 674 TL olan sekiz parça konfeksiyon ürününü alıp her-hangi bir ödeme yapmadan market dışına çıktığını belirtti.

Polis, olayın fark edilmesinin ardından güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru; çalınan kıyafetlerin ele geçirilerek emare ola-rak alındığını, kamera kayıtlarının da soruşturma dosyasına dahil edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul ettiğini, ülkeye öğrenci vizesiyle geldiğini ve sabıka kaydının bulunmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ileride görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Ayrıca zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada iki gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına karar verdi.