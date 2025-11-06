Alıcıyı söylemedi

Haspolat-Taşkent anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tara-fından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, T.V.’nin (E-24) kullanımındaki araçta yapılan aramada, 250 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs’ta yaşayan Letonya uyruklu zanlının, kuzeye uyuşturucu getirme amacının araştırıldığını belirtildi. Polis, 4 Kasım 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Haspolat-Taşkent yolunda narkotik tarafından düzenlenen operasyonda seyir halinde olan zanlının aracının durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 6 ayrı vakumlu poşette 250 gram kokain olduğuna inanılan madde ve uyuşturucuyu saklamak için kullanılan küçük bahçe küreğinin emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen madde ile diğer emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, uyuşturucuyu aynı gün Metehan Sınır Kapı-sı’ndan ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını, bu nedenle KKTC’ye hangi sıklıkla geldiğine dair giriş-çıkış kontrolü yapılacağını, uyuşturucuyu ne amaçla getirdiğinin soruşturulacağını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.