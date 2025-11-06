25 gram kenevir

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, bir sitenin park alanında şüpheli hareketler sergileyen J.A.L. ve K.B.F. isimli şahısları gözlemledi. Polis, zanlıların hareketlerinden kuşkulanarak araçta arama yaptı. Yapılan arama sonucunda, araçta bulunan sırt çantası içerisinde 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar, olayın ardından gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan zanlıların dosyasını aktaran polis memuru Doğukan Aktaş, 4 Kasım tarihinde saat 15.30 sıralarında devriye görevi yürüten ekiplerin sitenin park alanında araç içerisinde şüpheli hareketler sergileyen J.A.L. ve K.B.F.’yi durdurduğunu belirtti. Polis memuru, araçta yapılan aramada sırt çantasında toplam 25 gram uyuşturucu maddenin tespit edildiğini ve zanlıların tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, mahkemeden zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılması için ek süre talep etti. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

