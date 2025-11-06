Bin pişman oldu

Ercan Havalimanı’nda az miktarda uyuşturucuyla yakalanan İngiliz vatandaşı F.H. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 28 Ekim 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada dedektör köpek Pamir’in tepki vermesi üzerine üzerinde arama yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan aramada, elektronik sigara ısıtıcısı içerisine gizlenmiş 0.5 gram ağırlığında uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde söz konusu maddeyi kişisel kullanım amacıyla adaya getirdiğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha önce iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplamda sekiz gün tutukluluk süresi alındığını, bu süre zarfında gerekli soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis, zanlının İngiliz vatandaşı olduğunu ve KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu ifade ederek, serbest kalması halinde ülkeyi terk etme ihtimali bulunduğunu dile getirdi ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının ileride görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

