Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı tarafından düzenlenen ve ülkede meydana gelen yangın sonrasında başlatılan, “Bir zeytin fidanı dik, senin de yuvan olsun” kampanyası ile Lapta bölgesinde yer alan Caretta Caretta şenlikleri sonrasında oluşturulan ve Orman Dairesi ile ARUCAD Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleşen, “Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva” sergisinin açılışı, önceki akşam Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapıldı.

ARUCAD Üniversitesi’nde yer alan etkinlikte konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sergilenen ve lösemili çocukların boyadığı kuş yuvalarından birinin, Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ankara Anıttepe’de yer alan ormana konuşlandırılmasını öngördüklerini kaydetti. Özsoy, yürütülen kampanyalara her zaman katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açılışındaki konuşmasında, çevre ve kültür için yapılan anlamlı ve değerli çalışmaları takdir ettiğini belirterek, yangın sonrası kuş yuvalarının yapılması kampanyasını ve bu yuvalardan birinin Ankara’daki Atatürk Ormanı’na konuşlandırılacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Cumhurbaşkanı Tatar, serginin düzenlenmesini sağlayan Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve ARUCAD yetkililerine teşekkür etti.