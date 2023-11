Birçok köklü sorun çözüldü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine vermesinin üzerinden bir buçuk yıl geçtiğini kaydetti ve önemli yasaları ve projeleri hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi.

“Göreve geldiğimiz günden bugüne, uzun yıllardır bekleyen köklü sorunların çözümüne yönelik tarihi bir sorumluluk yüklendik. Korkmadan, cesaret ve kararlılıkla, yıllar boyu atılmayan adımları attık, yapılmayan reformları yaptık, tamamlanmayan projeleri hayata geçirdik. Mecliste de boş oturmadık. Milletvekillerimiz yasama görevlerini yerine getirmek için komitelerde canla başla çalıştılar. Tarihte en çok yasa yapan hükümetlerden biri olduk” şeklinde konuştu.

Üstel “Türk lirasında yaşanan değer kaybını dikkate aldık alım gücünü korumak için çalışanlara yüzde 100’e yakın artış verdik. Hayat pahalılığını yılda 3’e çıkarıyoruz. Özel sektöre özel prim desteğini sürdüreceğiz. Sosyal yardım alanların maaşlarını da yüzde yüz artırdık. Her kesime dokunduk ve dokunmaya da devam edeceğiz. Teşvik vermeyi sürdüreceğiz. Her kesime kaynaklar dahilinde yetişmeye çalışıyoruz. Ancak şundan emin olun ki; Anavatan Türkiye’mizin desteğiyle büyük projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin her geçen gün arttığını da söyleyen Üstel, "tarihi" diye nitelediği Azerbaycan ziyaretinin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşılacağını kaydetti. Üstel, KKTC’yi dünyayla kucaklaştırma sürecinin adım adım ilerleyeceğini de belirtti.