İki büyük tehlike

Son bir haftada meydana gelen 67 trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kazalar sonucu 19 kişi yaralanırken, çeşitli nedenlerden dolayı 303 araç trafikten men edildi.

Aynı dönem içerisinde rapor edilen sürücü sayısı ise 2 bin 883 oldu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre; kazaların 27’si Lefkoşa, 6’sı Gazimağusa, 23’ü Girne, 5’i Güzelyurt, 6’sı da İskele’de gerçekleşti.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 21’i süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 10’u yakın takip, 8’i de diğer etkenlerden kaynaklandı.

Aynı dönem içerisinde 13 bin 510 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 883 araç sürücüsü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

303 aracın trafikten men edildi

“Sürat 739, tehlikeli sürüş 15, dikkatsiz sürüş 33, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 184, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 19, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 98, seyir halindeyken cep telefonu kullanmak 302, emniyet kemersiz araç kullanmak 109, trafik levha ve işaretlerine uymamak 120, trafik ışıklarına uymamak 17, muayenesiz araç kullanmak 51, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 62, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 27, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 3, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 16 ve 1088 diğer trafik suçları.”

Başmüfettiş Şençağ: Cep telefonu hata yaptırıyor

Son bir haftanın bilançosuyla birlikte KKTC’de bu yıl trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 39 oldu. PGM Lefkoşa Trafik Şube Amiri Başmüfettiş Mehmet Şençağ, bir aracın güvenli şekilde yol alabilmesi için en güvenli yolun cep telefonunu hiç kullanmamak olduğunu vurgulayarak, cep telefonu kullanan sürücülerin daha fazla hata yaptığına dikkat çekti.

Şençağ şunları söyledi:

“Sürat, alkollü araç kullanmak ve seyir halindeyken cep telefonu kullanmak”, kaza riskini artıran sebepler arasında yer alırken, sürücülerin trafikte cep telefonu kullanımı teknolojinin gelişmesiyle birlikte artarak, devam ediyor.

Sürücülerin, özellikle trafiğin durağan olduğu yerlerde artan cep telefonu kullanımı, çember ve trafik ışıklarında kazaların meydana gelmesine sebep oluyor.”

Trafiğin durağan olduğu yerlerde cep telefonu kullanımının arttığını dile getiren Şençağ, bunun özellikle çember ve trafik ışıklarında arkadan çarpmayla meydana gelen kazaların artmasına sebep olduğunu kaydetti.

Cep telefonu kullanımını trafik kontrolleriyle sona erdirmelerinin mümkün görünmediğini ifade eden Şençağ, sürücülerin bundan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Tehlikeler ortadan kalkmıyor

Öte yandan birçok araştırmaya göre ele alınmadan, araca bağlı olarak kullanılan telefonların da kaza riskini önleme açısından hiçbir yarar sağlamadığına işaret eden Şençağ, “Çünkü sürücü için dikkat dağıtıcı olan yönü, telefonun fiziksel özellikleri değil konuşmanın yoğunluğu ve içeriğidir” dedi.

Araştırmalarda sıkça rastlanan bir başka bulgunun ise sürücülerin cep telefonu kullanırken hızlarını azaltmaları olduğunu dile getiren Şençağ, ancak bunun tehlikeleri ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını söyledi.

Cep telefonu kullanan kişilerin trafikte hiç tepki vermeme olasılığının da bulunduğunu kaydeden Şençağ, bunun yüzde 12’ye kadar ulaşabilen ve trafik güvenliği açısından göz ardı edilmemesi gereken yüksek bir oran olduğunun altını çizdi.