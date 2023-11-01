8 ay direndi

Lefkoşa’da bir kreşte süt içirildikten sonra fenalaşan ve yoğun bakıma kaldırılan beş buçuk aylık Ayla Aydın 8 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Fidan Aydın ve Recep Aydın çiftinin bebeği, Ayla Aydın Ortaköy’de bir kreşte 26 Nisan 2023 tarihinde süt içtikten sonra solunumu durmuştu. Yaşanan olayın ardından

bebeğe süt içiren Nijeryalı Brenda Ngange Emade tutuklanmıştı. Emade’nin ülkede kaçak yaşadığı ve bakıcılık yapmaya haiz olmadığı tespit edilmişti.

Zanlıyı mahkemeye çıkaran polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir kreşte 5 buçuk aylık bebeğin rahatsızlandığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığını belirtmişti.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu bebeğe Brenda Ngange Emade tarafından süt içirildiğini, gazı çıkarıldıktan sonra solunumunun durduğunu, hastanede hayata döndürüldüğünü belirlediklerini açıklamıştı.

Bakıcı cezaevinde

Polis, bebeğin 26 Nisan 2023 tarihinden beri Lefkoşa Acil durum Hastanesi Çocuk Servisinde Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında olduğunu ve hayati tehlikesinin olduğunu söylemişti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Brenda Ngange Emade’nin 9 Mayıs 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu işletmecinin üç aydır çalıştığını belirtmesine rağmen iki yıldır kaçak olarak çalıştığının tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirmişti. Zanlı, 10 Mayıs 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.