250 Euro için başını yaktı

Girne- Dağyolu çemberinde gerçekleştirilen Narko Güç Operasyonunda 250 gram uyuşturucuyla tutuklanan Kamil Tosun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini, bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa’da bazı noktalara bırakacağını ve bu iş karşılığında 250 Euro alacağını itiraf ettiği açıklandı. Soruşturmanın tamamlandığı, zanlının daimi adresinin Güney Kıbrıs olduğu, teminatla serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 18.45 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Girne- Dağyolu çemberinde gerçekleştirilen Narko-3 Operasyonunda Kamil Tosun’un tasarrufunda yaklaşık 8 ayrı paket halinde 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının aranan bir şahsın aracılığı ile uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye soktuğunu ve aranan şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu maddeleri belirlenen noktalara bırakacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının bu iş karşılığında 250 Euro alacağını da itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini belirtti.

Suçunu kabul etti

Zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, aleyhine getirilen uyuşturucu madde tasarrufu ve ithal davalarını da kabul ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, ancak daimi ikametgahının Rum kesimi olduğunu ve 23 yıldır orada yaşadığını açıkladı. Polis, zanlının daimi adresinin güney olmasından dolayı teminatla serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirterek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.