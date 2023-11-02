Uygulama adaletsiz

Rum basınında yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk mallarını yalnızca yüzde 6’sının Rum göçmenlere tahsis edildiği ifade edildi.

Alithia gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Rum göçmenlerin yalnızca yüzde 6’sının Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk mallarını idare ettiğini, göçmenlerin yüzde 94’üne ise 49 yıldır herhangi bir Kıbrıs Türk taşınmazı tahsis edilmediğini yazdı.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesinin, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi bütçesinin ele alındığı dünkü toplantısında atıfta bulunulan bu rakamların, göçmenler aleyhindeki ezelden bu yana var olan skandal muameleyi gözler önüne serdiğini yazan gazete, bu durumun Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesi ve alınan kararlarla ilgili kriterler konusunda birçok soru işareti doğurduğunu kaydetti.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk mallarını idare eden göçmenlerin sayısıyla ilgili bir soru ortaya konulduğunu söylediğini ileten gazete, Kettiros’un bu mülklerin düzgün bir şekilde tahsis edilip edilmediğini ve düzgün bir şekilde idare edilip edilmediğini bilmek istediklerini söylediğini aktardı.

Gazeteye göre, gerek yasal olarak, gerek de başka şekilde nasıl müdahale edeceklerini görmek için durumu bilmeleri gerektiğini ifade eden Kettiros, adaletten başka bir şey istemediklerini ifade etti.

Kettiros, komitenin önceki bilgilendirmesinden “elde edinilen bilgilere” göre göçmenlerin yalnızca yüzde 6’sının Kıbrıs Türk mallarını idare ettiğini, geriye kalan yüzde 94’ünün ise son 49 yıldır Kıbrıs Türk mallarından faydalanmadığını ifade etti.