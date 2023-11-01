Halkın tepkisi etkili oldu

Elektrik Kurumu, Ekim ayı içinde akaryakıt giderlerinin artmasını gerekçe göstererek dün sabah yüzde 31 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Sosyal medyada tepkilerin yoğunlaşması üzerine yeniden değerlendirme yapan kurum yönetimi, zam oranını yüzde 15’e çekme kararı aldı.

Diyalog’a konuşan bir yetkili “10 Ekimde tonu 524.70 dolar olan akaryakıt, 20 Ekim’de 534.98 dolara yükseldi. Sadece bir gemide maliyet 125 bin dolar arttı” dedi.

Kıb-Tek yetkilisi, bunun yanı sıra teknik malzeme alımlarıyla personel maaşlarındaki artışların maliyetlere yansıdığını kaydetti.

Kış tarifesi bağlıyor

Kıb-Tek, hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yapılan artışta yeniden düzenlemeye gidilerek, yaklaşık yüzde 31’lik artışın yüzde 15’e çekildiğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ayrıca 3’lü tarife uygulamasında yaz tarifesi döneminin dün son bulduğunu, bugünden itibaren yeni 3’lü kış tarifesinin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler

Lefkoşa ve Boğaz'da bazı bölgelerde bugün dönüşümlü yarım saatlik elektrik kesintileri yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, trafo merkezinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle belirtilen bölgelerde 09.00-14.00 saatleri arasında dönüşümlü yarım saatlik kesintileri yapılacak.

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“K.T Müteahhitler Birliği binası, YarPlus civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, BRTK, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile civarları ve Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Göçmenköy bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve civarı, Ortaköy Lemar bölgesi ve civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı ve Lefkoşa Sanayi bölgesinin bir bölümü, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge.”

Girne bölgesinde yarın 5 saat sürecek

Girne bölgesinde ise yarın geniş bir alanı kapsayacak 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, trafo merkezinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle Perşembe günü 09.00-14.00 saatleri arasında Girne’deki bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kesinti yapılacak bölgeler şu şekilde:

“Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy’ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi, Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi, Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir kısmı, Doğanköy'ün bir kısmı, Girne Öğretmen Evi ve Milli Arşiv, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi Bölgesi, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi, Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı, Dome Hotel ve Civarı, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü Bölgesi, Yalı Bölgesi ve Askeri Hastane, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Çemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı, Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. Çevresi, Yukarı Girne, GAÜ Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı, Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi, Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve Civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar Çevresi, K'oğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı, Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi ve Edremit Çemberi.”