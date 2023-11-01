Şebeke işi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan Yemenli Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed ile Hayrullah Alır hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı 11 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İfadelerinde uyuşturucu sattıklarını itiraf eden zanlılar toplam 150 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.

Zanlıların uyuşturucu maddeleri Golden lakaplı bir şahıstan aldıklarını, bir gram hintkenevirini 400 TL, bir gram kokaini ise 100 Euro’ya sattıklarını itiraf ettikleri açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in Ortaköy adresindeki ikametgahında sahte para olduğuna dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine evde arama yapıldığını, 100 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, bir adet mavi renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 310 Euro ve 7 bin 30 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ise naylon pakette 2 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, operasyon esnasında ikametgaha gelen Hayrullah Alır’ın üzerinde yapılan aramada ise naylon çantasında bir gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 300 TL ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucuyu birçok kişiye sattı

Polis memuru, zanlı Abdulhameed’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri Hayrullah Alır ile birlikte 17 Ekim 2023 tarihinde whatsapp üzerinden yazıştığı Golden lakaplı bir şahıstan Kuzey çevre yolundan teslim aldığını, bir kısmını Lefkoşa’da satıp maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının bir gram hintkenevirini 400, bir gram kokaini ise 100 Euro’ya sattıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlı Abdulhameed’in 18 Ekim’de zanlı Alır’a 4 gram kokain verdiğini, zanlı Alır’ın ise 3 gramını bir şahsa 100 Sterlin karşılığında verdiğini söyledi.

DATA incelemesi sürecek

Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında toplam 11 gün süreyle tutukluluk emri alındığını söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in Yemen uyruklu ve öğrenci olduğunu, Hayrullah Alır’ın 24 Ağustos 2023 tarihinde 60 günlük vize ile aile ziyaretine geldiğini, her iki zanlının da yasal statülerinin mevcut olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmalarını talep etti.

Polis memuru bir soru üzerine, Alır’ın uyuşturucu satışı yaptığı kişilerle gerçekleştirdiği mesajları sildiğini söylediğini, cep telefonlarıyla ilgili DATA incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Farklı teminat şartı belirlendi

Mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlı Abdulhameed’in tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının zanlı Alır’dan fazla olduğunu belirtti.

Mahkeme, bu nedenle teminat şartı belirlerken zanlılar arasında ayrıma gidildiğini açıkladı. Mahkeme, zanlı Abdulhameed’in 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı Alır ise 50 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.