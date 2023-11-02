İlginç bir eylem oldu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Öğretmenler Yasası ve bağlı tüzüklere aykırı idari işlemler yapıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da destek verdi.

Öğretmenlerin maaşlarına yapılan "haksız" kesintilerin geri ödenmesi için bakanlığa 48 saat süre verdiklerini açıklayan sendika, öğretmenin motivasyonunun düşmesine sebep olduğu gerekçesiyle bakanın istifasını talep etti.

Bakanlığa sendikanın taleplerine ilişkin bir de dilekçe verilen eylemde, bakanlık önüne çekiç ve tuvalet kağıdı bırakıldı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, eylem sırasında yaptığı konuşmada, Öğretmenler Yasası ve yasaya bağlı tüzüklere aykırı idari işlemler yapıldığı gerekçesiyle bakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptıklarını ifade etti.

Eğitimdeki sorunlar yanında Milli Eğitim Bakanının “antidemokratik” uygulamalarının eğitimde kaosa neden olduğunu ifade eden Baybora, eğitimde yaşanacak olumsuzlukların sorumlusunun Nazım Çavuşoğlu olacağını dile getirdi.

Maviş: Okullar dökülüyor

KTÖS Genel Sekreteri Bırak Maviş de, okullar dökülürken, bakanın yasal olmayan uygulamalarından dolayı burada olduklarını söyledi.

Maviş, okulların yüzde 78’inin çürüdüğünü ve bunların ya güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekirken okulların sadece yüzde 1’inde ihaleye çıkıldığını belirtti. İskele ve Girne’de yabancı öğrencilerin arttığına işaret eden Maviş, öğretmenin mutsuz, tükenmiş, usanmış ev yalnız bırakılmış bir şekilde görevinin başında olduğunu belirtti.

Eğitime verecek bir şeyi kalmayan Milli Eğitim Bakanının öğretmene ceza vermek için çalıştığını savunan Maviş, yaratılan kaosun ve yapılan yanlışın düzeltilmesi için bakanlığa 48 saat müddet verdiklerini söyledi.

Eylem: Öğretmene baskı yapıyor

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, eğitim ve okullardaki sorunlara değinerek, uygulamalarını eleştirdiği bakana “öğretmene baskı yapıyor” eleştirisinde bulundu.

Eylem, öğretmenin özlük haklarına, eğitime, geleceğe, öğretmene sahip çıkmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023, 09:55