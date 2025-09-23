Biri tedavi altında

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, dün öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada üç araç bir-birine girdi.

Kamyon sürücüsünün şerit ihlali nedeniyle yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Yapılan tedavinin ardın-dan Murat Üçüncü taburcu edilirken, Nazlı Şahbaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza saat 13.00 sıralarında Korkuteli köyü ya-kınlarında, Bayır Motors önlerinde yaşandı. Atajan Hudakulyyev (39) yönetimindeki NC 090 plakalı kamyon, sağ şeritte ilerlediği sırada kontrolsüzce sol şeride geçti.

Hudakulyyev, bu sırada aynı yönde sol şeritte seyreden Nazlı Şahbaz’ın yönetimindeki PN 687 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan PN 687 plakalı araç önce kamyonun ön kısmına, ardından orta refü-jü aşarak karşı şeride geçti ve bu sırada karşı yönden gelen Murat Üçüncü’nün yönetimindeki MG 814 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yaralanan Şahbaz ve Üçüncü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan teda-vinin ardından Üçüncü taburcu edilirken, Şahbaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.