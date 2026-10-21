‘Birlikte değiştirelim’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, gençlerle bir araya geldi. Bozkurt, önceliğinin gençlerin önünü açacak ve şehirdeki yaşam şartlarını iyileştirecek projeler olduğunu belirterek, “Bu şehrin kaderini gençlerle birlikte değiştirebiliriz.” dedi.

Bozkurt, Mağusa gençliğinin daha iyi imkânları hak ettiğini ifade etti, şehrin geleceğini değiştirmek için gençleri sorumluluk almaya çağırdı.

Yaklaşık 10 yıldır Mağusa Türk Gücü Kulübü Başkanlığı yaptığını hatırlatan Bozkurt, bu süreçte hedefinin yalnızca şampiyonluklar kazanan bir kulüp oluşturmak değil, genç nesillerin yetişmesine katkı sağlamak da olduğunu kaydetti.

Kendi şehrinin kaderini değiştirmek amacıyla belediye başkanlığına aday olduğunu ifade eden Bozkurt, gençlere fırsat yaratacak, Mağusa’nın katma değerini artıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek projelere odaklanacağını belirtti. Bozkurt, “Biz niçin Kıbrıs’ın en iyi şehri olmayalım?” diye konuştu.

