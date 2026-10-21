Manifesto hazırlanacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yükseköğretimin yeniden ayağa kalkması için kapsamlı bir manifesto hazırlayacaklarını söyledi.

Arıklı, hükümete gelmeleri halinde Türkiye Cumhuriyeti ile yükseköğretim konusunda görüşme başlatacaklarını açıkladı.

YDP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Özkul Haraç ile birlikte Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret eden Arıklı, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ve üniversite yetkilileriyle sektörün geleceğini konuştu.

Partiden verilen bilgiye göre; üniversitelerin yalnızca eğitim kurumları olmadığını, aynı zamanda ülke ekonomisine ve kent esnafına önemli katkı sağladığını ifade eden Arıklı, yükseköğretimde yaşanan gelişmelerin ekonomik ve sosyal etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimdeki kalite üniversite sayısıyla öğrenci sayılarının kapsamlı biçimde ele alınmasını isteyen Arıklı, sektörün sorunlarının üniversite yönetimleriyle istişare edilerek belirlenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Erhan Arıklı, yükseköğretimin yeniden güçlenmesinin öğrenciler kadar esnafı ve kent yaşamını da doğrudan etkileyeceğini belirtti.

YDP aday listesi pazar günü belirlenecek

Bu arada Arıklı, milletvekilliği seçimlerinde yarışacak adayların ve sıralamalarının 107 kişilik parti meclisi tarafından belirleneceğini açıkladı.

Arıklı, yazılı açıklamasında, parti meclisinin pazar günü toplanacağını kaydetti.

Toplantıda, başvuran 83 aday adayının 50’ye indirilmesi ve aday listesinin sıralanmasına ilişkin karar yetkisinin değerlendirildiğini, parti meclisinin her iki sorumluluğu üstlenmek istediğini belirten Arıklı, bu iradeye saygı duyduklarını ifade etti.

