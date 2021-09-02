Birlikte hareket ettiler

Suna ERDEN

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Bafra’da bir otelde vereceği konser için ülkeye gelen 21 kişilik ekibe sahte PCR testi hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testleri sorumlusu Yılcay Takar’ın ardından suç ortağı Mehmet Öz de tutuklandı. Mehmet Öz’ün Ersoy’un konser vereceği otelde organizasyonlardan sorumlu şahıs olduğu öğrenildi.

Yılcay ile Öz dün mahkemeye çıkarılırken, iki zanlının sahte testleri WhatsApp üzerinden Ersoy’un orkestra şefine gönderildiği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların ‘evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etmek’ suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldıklarını belirtti.

Polis; Anıl Yıldız, Mert Elmas, Adnan Yavuzer, Kadir Göksu, Şükrü Büyükçınar, Evren Şenyaylar, Onur Yılgar, Abdulsamet Çelikel, Ahmet İzgi, Kemal Okyay, Mehmet Yiğit, Birsel Şirin, Bülent Zoroğlu, Uğurcan Sesler, Salik Kemancı, Onur Özelçağlayan, Coşkun Küçükkığılcım, Berk Özçam, Suat Diril, Türker Dinletir, Salih Sakarya’nın Bülent Ersoy’un Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde vereceği konserde görev almak üzere KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Polis, zanlıların saat 09.15 sıralarında Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yapabilmek için PCR testi ibraz ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait gibi gösterilen 26 Ağustos tarihli sahte PCR testlerini ibraz etmeleri üzerine alıkoyulduklarını ifade etti.

Test sorumlusu hazırlamış

Polis, yapılan soruşturma sonucu sahte testlerin Yılcay Takar ile Mehmet Öz tarafından WhatsApp üzerinden orkestra şefi Onur Özelçağlayan’a gönderdiklerini, onun da orkestra ekibine ulaştırdığını açıkladı.

Polis memuru, daha önce tutuklanan 21 kişinin geçtiğimiz Pazar günü mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldığını anımsattı. Polis, soruşturmanın Yılcay Takar ile Mehmet Öz ile ilgili kısmının devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlılar için talep edilen süreyi onayladı.