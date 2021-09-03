Kişi başı gelir 10 bin dolar 

Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), KKTC’de 2020 yılında reel olarak yüzde 16.2 küçüldü.

İstatistik Kurumu verilerine göre GSYH 2020 yılında, cari fiyatlarla 21 milyar 407 milyon 483 bin 71 TL 9 kuruş oldu.

Kişi başına gayri safi milli hasıla (KBGSMH) 10 bin 55 ABD Doları olarak gerçekleşti.

2020 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 3.6 ile konut sahipliği sektöründe kaydedilirken, bu sektörü yüzde 1.8 büyüme ile tarım sektörü ve yüzde 0.5 ile mali müesseseler sektörü takip etti.

Geriye kalan tüm sektörlerde ise reel küçülme gerçekleşti.

Cari fiyatlarla GSYH içerisindeki sektörlerin payları ise şöyle:

“Ticaret-Turizm yüzde12.8 (Toptan-Perakende Ticaret yüzde 10.3, Otelcilik-Lokantacılık yüzde 2.5), Serbest Meslek ve Hizmetler yüzde 12.9 (Yükseköğrenim yüzde 6.8, Serbest Meslek ve Hizmetler diğer yüzde 6.1), Kamu Hizmetleri yüzde 19.4, İthalat Vergileri yüzde 9.1, Sanayi yüzde 9.6, Ulaştırma-Haberleşme yüzde 6.4 (Ulaştırma yüzde 5.0, Haberleşme yüzde 1.4), Mali Müesseseler yüzde 7.9, İnşaat yüzde 9.6, Tarım yüzde 6.0 ve Konut Sahipliği yüzde 6,3.”