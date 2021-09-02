"Yılcay Takar’ın işbirlikçisi yok"

Suna ERDEN

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yılcay Takar’ın işlediği suçun affedilemez olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, bir belediye çalışanının böyle bir işe kalkışmasının izahı olmayacağını ifade etti. Diyalog’a konuşan Sadıkoğlu, disiplin kurulunun Takar hakkındaki kararı vereceğini dile getirdi. Belediye içerisinde gerekli araştırmayı yaptığını ifade eden Sadıkoğlu, Takar’ın işbirlikçisinin olmadığını belirtti.

Belediyelerde test uygulamasına yönelik 24 saat içerisinde alınan iki ayrı karara da değinen Sadıkoğlu, “Önce hiç test yapılamayacağımız bildirildi, birkaç saat sonra da antijene izin verildiği duyuruldu. Sürekli karar değişikliği hem bizi hem de halkı huzursuz ediyor” dedi.

Disiplin kurulu karar verecek

Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Yılcay Takar’ın görevinin sadece Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki test sonuçlarını belediyeye ulaştırmak olduğunu; getir götür işlerini yaptığını, kayıt ya da test yapma gibi bir işlem yapmadığını ifade etti.

Sadıkoğlu, Takar’ın işlediği suçun affedilemez olduğunu dile getirerek, “sahte evrak suçunun yanı sıra tüm dünyayı kasıp kavuran salgın bir hastalıkla ilgili yanlış bir iş yaptı. Bunun izahı olamaz. Disiplin kurulumuz işine devam edip etmeyeceğine dair karar verecek” dedi.

Sadıkoğlu, “ Kayıt işlemi yapmıyorsa nasıl test raporu hazırladı” sorusuna ise “İnanın bilmiyorum. Ancak belediye içerisinde işbirlikçisi yoktur. Gerekli araştırmayı yaptım” şeklinde cevap verdi. Sadıkoğlu, Takar hakkındaki kararın bir iki gün içerisinde alınacağını ifade etti.

Akşamdan sabaha karar değişti

Başkan Sadıkoğlu, Bakanlar Kurulu’nun belediyeler bünyesinde yapılan testlerle ilgili 24 saat içerisinde açıklanan iki kararını da değerlendirdi. Sadıkoğlu, önceki akşam kendilerine belediyelerde antijen ve PCR testi yapılmayacağına dair bildirim yapıldığını ancak dün sadece antijen testi yapılacağının söylendiğini ifade etti. Sadıkoğlu, salgınla mücadelede belediyelerin özverili çalıştığını, tatil zamanlarında dahi test yaptığını ifade ederek, alınan kararı eleştirdi. Sadıkoğlu, kararların sürekli değişmesinin kendilerini ve halkı huzursuz ettiğini, belirsizliğe yol açtığını ifade etti.

Sadıkoğlu, “11 personelimiz gece gündüz uğraştı. Belediyeye ekonomik anlamda da külfet oldu. Ancak biz salgınla mücadele için elimizden ne geliyorsa yaptık” dedi. Sadıkoğlu, dün açıklanan son karara göre; belediyelerde sadece antijen testi yapılacağını ifade ederek, “Biz pazartesi gününden itibaren antijen testlerine başlayacağız” şeklinde konuştu. Sadıkoğlu, kararların sürekli değişmesinin kendilerini ve halkı huzursuz ettiğini, belirsizliğe yol açtığını ifade etti.