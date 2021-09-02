Sahiller uydudan taranıyor

Suriye sınırında bulunan Baniyas ilindeki elektrik santralinde fuel-oil depolama tankında meydana gelen sızıntının kuzeye ilerleyerek KKTC kıyılarından uzaklaştığı açıklandı.

Karpaz açıklarına yaklaşan küçük parçalar temizlenirken, petrol sızıntısının büyük kütlesi kuzeye doğru gitmeye başladı.

Ancak hava şartlarından dolayı petrol akıntısını yeniden KKTC’ye doğru gelmesinden endişe ediliyor.

KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs teyakkuzda beklerken, Avrupa Birliği de petrol sızıntısının çevresel etkilerinden endişe duyuyor.

Türkiye’den yola çıkan 2 geminin yarın Karpaz’a ulaşacağı bildirilirken, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, petrol sızıntısının büyük kütlesinin kuzeye doğru gittiğini, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen küçük parçaların önlerine bariyerlerin konduğunu anlattı.

Aktunç, uydudan gözlemlerin yanı sıra Çevre Dairesi’nin Karpaz’daki ekiplerinin 3 araç ile bütün Karpaz güney sahillerini taramaya başladığını bildirdi.

Serhan Aktunç, gemilerin gözünden kaçan veya sahile yaklaşan bir atık ihtimaline karşı Çevre Dairesi ekiplerinin 2 saatte bir sahilleri kontrol edeceğini kaydetti.

“Hava şartları lehimize olmaya devam ediyor” diyen Aktunç, petrol sızıntısında parçalanmalar ve dibe çökmeler meydana geldiğini anlattı.

Amcaoğlu: Dipkarpaz’da kirliliğe rastlanmadı

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye’den kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili Karpaz'da önceki gün kıyıda kirliliğe rastlanmadığını belirtti.

Kıyı Emniyeti’nin bölgeye İHA göndereceğini açıklayan Amcaoğlu, son görüntülerin ellerinde olacağını bildirdi.

Rüzgarın cuma günü ters yöne döneceği bilgisini paylaşan Amcaoğlu, tehlikenin atlatılması temennisinde bulundu.

Türkiye’den 2 gemi yola çıktı…

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına bağlı deniz kirliliği konusunda Bakanlık olarak harekete geçtiklerini, sızıntıya karşı Akdeniz'i bariyerlerle kapattıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, petrol kirliliğinin KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Bakanlığın teyakkuza geçtiğini belirtti.

Karaismailoğlu, bölgeye sevk edilen gemiler hakkında da bilgi vererek, "Bakanlığa ait Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından işletilen Seyit Onbaşı petrol toplama gemisi 30 Ağustos'ta, Nene Hatun acil müdahale gemisi ise 31 Ağustos'ta KKTC'ye intikal etmek üzere İstanbul'dan yola çıktı ve 3 Eylül'de bölgede olmaları planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Oktay: Sızıntılar toplanıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesine ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili, "Şu anda (petrol sızıntıları) toplanmaya başlamış durumda. Kıyıya ulaşma ihtimali olursa, orada da ayrıca tedbirler alınmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

AB, sızıntıdan dolayı endişeli

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerinden endişe duyuyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, günlük basın toplantısında Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki bir rafineride yaşanan petrol sızıntısının farkında olduklarını belirten McPhie, "Sızan petrolün olası ciddi çevresel etikleri konusunda çok endişeliyiz." dedi.

McPhie, Kıbrıs makamlarının durumu yakından takip ettiklerini ve harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.