Yoğun bakımda

Gönyeli’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Ahmet Yıldırım ağır yaralandı.

Ahmet Yıldırım’ın Lefkoşa’da bir restoranda çalıştığı, Gönyeli’ye yemek siparişi götürdüğü öğrenildi. Yıldırım’ın kaza esnasında motosikletten savrulduğu esnada başını sert bir şekilde çarptığı bilgisi elde edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında, Gönyeli'de Ali Boy yakınlarında yaşanan kazada, Eren Hüseyin Çinyok (E-27) kullandığı ZMC 783 plakalı araçla Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, aracının sol ön kısmı ile aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Yıldırım yönetimindeki HL 313 plakalı motosikletin sol arka yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Yıldırım kaldırıldığı Kolan Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine oradan da Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Yıldırım’ın yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.