"Saçmalıyorlar"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, hükümet üyelerinin bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyaset yaptığını savundu.

Açıklamaya göre Erhürman, bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) tek derdinin kurultay olduğunu ve hükümetin ise aylardır “saçmaladığını” öne sürdü.

Programa 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili mesaj vererek başlayan Tufan Erhürman, Dünyada savaşların ve çatışmaların devam ettiğini ve bundan dolayı Dünya Barış Günü’nde mutlu olunamayacağını belirterek, savaşların ve çatışmaların bedelini en çok savunmasız kişilerin ödediğini dile getirdi. Barış için uğraşlarına sonuna kadar devam edeceklerine dikkati çeken Erhürman, insanlığa yakışanın barış olduğunu ifade etti.

Asgari ücretin belirlenmemesini de eleştiren Erhürman, bu durumun insanların tahammül sınırlarını aştığını kaydetti. Hükümetin memleket meselelerine konsantre olamadığını iddia eden Erhürman, “Biraz olsun memlekete konsantre olsalar ne olduğunu görebilecekler” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin, kendi içlerindeki kurultaya ve tüzüğe boğulmuş durumda olduğunu savunan Erhürman, “Başka dertleri yok. Dertleri bir şey yapmak değil, bir şey olmaktır. Bir şey olmak için siyaset yapıyorlar. Gaile çekmek gibi bir durumları söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin yükselmediğini fakat hayatın pahalılaşmaya ve ekonominin kötüye gitmeye devam ettiğini ifade eden Erhürman, Hükümetin “Türkiye’den en iyi parayı ben koparırım” üstüne siyaset yaptığını savundu.

İradenin artık yenilenme zorunda olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Derdiniz bu halk değildir. Derdiniz partinizin tüzük ve kurultayıdır” diyerek, Kıbrıs Türk halkının bunlara layık olmadığını söyledi.

Meclisi bir mücadele alanı olarak gördüklerini anlatan Erhürman, bu yüzden orada olduklarını ifade etti. “Bu hükümet aylardır saçmalıyor. Resmen her konuda saçmalıyor” diyen Erhürman, toplumun artık tek başına kurtuluşun olmadığını öğrenmesi gerektiğini belirtti. İçinde bulunulan durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Erhürman, emekçinin ezilmeye devam ettiğini kaydetti.

Hükümetin kendi başına bir kriz haline geldiğini, her Bakanın başka bir açıklama yaptığını ve Bakanlıkların “feodal beyliğe” döndüğünü savunan Erhürman, hükümeti aldığı kararlarla insanların kafasını ‘salataya’ döndürmekle suçladı.