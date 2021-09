Antijen şartı getirildi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararlarını açıkladı. Buna göre, birçok mekana girişte aşılı kişiler için test zorunluluğu kaldırıldı.

Bazı sektör çalışanlarında aranan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, antijen testi şartı getirildi.

Buna göre, sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 21 günde bir, aşısız kişiler ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi; restoran, meyhane, pastane, cafe, berber / kuaför, güzellik salonu, süpermarket / AVM, bankalar gibi birçok alana girişte aşısız kişilerden 72 saat içinde yapılmış PCR/Antijen testi aranması, aşılı kişilerin ise söz konusu mekanlara testsiz girebilmesi yönünde karar üretti.

Alınan karara göre, spor salonları, otel/casino, bar/club, gençlik kampları, düğün, gece kulübü gibi aktivite ve mekanlara girişlerde ise aşılı kişilerden 7 gün, aşısız kişilerden ise 72 saat içinde yapılmış PCR/Antijen testi aranacak.

AdaPass’ı olmayan kişiler KKTC’ye giremeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda AdaPass sistemini kayıtlı olmayan kişiler KKTC’ye giremeyecek.

Bu karara göre, 6 Eylül’den itibaren ülkeye hava, deniz ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak yolculuk öncesi “adapass.gov.ct.tr” adresinden yolcu formunu doldurmak zorunda olacak.

Formu dolduran kişiler alacakları QR kod ile adaya giriş yapabilecek. Öte yandan uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Üst Komite'nin almış olduğu karar şöyle:

Siteye giriş yapan;

-KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”

-TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”

-AB vatandaşlarının “GREENPASS”

-UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak”

-Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.

Bu uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

Ülke renklerine göre uygulanacak kurallar

Koyu kırmızı;

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Halihazırda çalışma izni bulunan (eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı;

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün Karantina

Aşısız;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 gün karantina

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır

Turuncu;

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

Aşısız;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 gün karantina.

Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır

Yeşil;

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Kısıtlama yok.

Aşısız;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş.

Bu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır.

Gri;

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

Adapass uygulaması genel bilgiler

Adapass ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlemiş olduğu işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistemdir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen kriterler ilgili sisteme entegre edilecektir. Belirlenen mekanlara/aktivitelere/sektörlere/etkinliklere giriş yapmadan önce kişilerin adapass sisteminden alacakları adakoduna göre sorgulanacaktır. Eğer kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurallara göre mekanlara/aktivitelere/sektörlere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise giriş onayı verilir.

Mekan/sektör/aktivite/etkinliklere girecek kişilerin sorgulanabilmesi amacıyla Adapass ile pilot uygulamaya Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde başlamış olup 06.09.2021 tarihinden itibaren bu uygulama tüm ilçelerde kullanılmaya başlanacaktır.

Mekan/sektör/aktivite/etkinlikler, adapass.gov.ct.tr/company/register kayıt olduktan sonra işletmenin e-mail adresi ve kendilerine SMS yolu ile iletilecek şifre ile uygulama açılacaktır.

Kayıt yaptırmayan aşağıda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Sektörler: Bar ve club,meyhane,cafe,restoran,süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece klübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler

Not: Yukarıda belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilirler.

Adapass sorgulaması 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır. Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 21 günde bir, aşısız kişiler ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Eğitim

Okullar çocuklar ve toplumun önemli bir parçası olup sürekliliği büyük önem arz etmektedir. Okulların kapatılması ancak toplum bulaşının kontrol altına alınamadığı durumlarda değerlendirilebilir. Dünyada eğitim ile ilgili ulusal yayınlarda ve kılavuzlar incelendiği zaman okulların toplum bulaşında merkez teşkil etmediği ve ülkede bulaş riskini arttırmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim, okul öncesi, ilk ve orta eğitim 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında tam zamanlı açılması uygun görülmüştür.

Her okul Okul Pandemi Kurulu oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendirme toplantıları yapacaktır.

Taşımacılık

Okul otobüslerinde öğrenci,şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş,boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda hergün aynı koltuğa oturtulacaktır.