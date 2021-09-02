Vaka rakamları yüksek

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 15 bin 744 test sonucu, 125’i yerel 143 vakaya rastlandı, bir kişi yaşamını yitirdi, 112 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 15 bin 744 olup, 125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti ve 112 kişi taburcu edildi.

Açıklamaya göre, tespit edilen vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile geldi, 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup gözetim altındaydı, 125 kişinin ise yerel vaka.

Vakalardan 48 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 13 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin İskele, 6 kişinin Güzelyurt ve 6 kişinin Lefke bölgesinden olduğu aktarıldı.

Ülkede dün 4 bin 930 aşı yapıldığı açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüsten biri 41 yaşında olmak üzere 4 kişi daha hayatını kaybetti, 256 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün kaybedilen 4 kişi ile toplam can kayıpları 507'ye ulaştı.

Hasta sayısı 137, durumu ciddi olanların sayısı ise 49 olarak açıklandı.