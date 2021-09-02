Rum tarafı da alarma geçti

Rum Yönetimi makamlarının, Suriye’deki bir elektrik santralinde geçtiğimiz hafta yaşanan petrol sızıntısının ardından, sızıntının Kıbrıs kıyılarına yaklaşması nedeniyle alarm durumunda oldukları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Kirlilikten Korunma Önlemleri” başlıklı haberinde, Rum makamlarının, yaptıkları planlamalarla, kirliliğin önlenmesi için hazır olduklarını yazdı.

Haberinde, “Rempek” uydu sisteminin "15 bin metreküplük deniz alanında 18 ton petrol" olduğundan söz ettiğini yazan gazete, Karpaz kıyılarına yaklaşan kirliliğin ham petrol olmadığını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis konuyla ilgili açıklamasında, var olan belirtiler temelinde, özellikle Güney Kıbrıs’ta ciddi bir problem yaşanmasının beklenmediğini söyledi.

Rum hükümetinin kirlilik önleyici araçlara sahip olan “Aleksandriya” isimli özel geminin Rum kesiminde bulunmasını sağladığını ifade eden Kadis, geminin Rum bandırasına sahip “oil products tanker” tipinde olduğunu ve Limasol Limanı’nda demirli bulunduğunu ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 12:08