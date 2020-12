‘Bizim için tek umut’

Ömer KADİROĞLU

İşlerin dibe vurmasından yakınan çarşı esnafı, 13’üncü maaşların bugünden tezi yok ödenmesini istiyor. Türkiye’nin mali desteğine teşekkür eden esnaf, Maliye Bakanlığı’nın ödemeleri geciktirmemesi çağrısında bulunurken “Bugün için tek umudumuz 13’üncü maaşların ödenmesidir” diyor.



Ne dediler?..

Derya Alp

“Bu yıl satışlarımız maalesef önceki yıllar gibi değil. Aslında geçen haftaya kadar her şey normaldi hatta normalin de üzerindeydi. Hükümet yetkililerinin yaptığı 13’üncü maaşlarla ilgili yaşanan kaynak sıkıntısı durumu sonrasında ve Coronavirüs salgınındaki yerel vaka artışlarından dolayı insanlar alışverişlerini erteledi. Özetle şu ana kadar o yılbaşı coşkusu yok. Geçtiğimiz yıl böyle zamanlar insanlarda bir coşku vardı ve bu caddeler dolu doluydu. 13’üncü maaşların ödenmesi durumunda yine bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Yetkililer pandemi sürecinde biraz daha iyi bir yönetim yapabilselerdi bugün bunları konuşmayacaktık.”

Ahmet Sözen

“Satışlar şimdilik iyi gidiyor ancak Coronavirüs salgınının işlerimize etkisi olmuştur. Şu anda yeni yıl arifesinde beklediğimiz hareketliliği yakalayamadık çünkü 13’üncü maaşlar henüz ödenmedi. Esnaf da memur da şu an maaşların ödenmesini bekliyor. İnsanlarda belirsizlik olduğu için harcama yapmaktan korkuyor. Geçtiğimiz yıl tabiri caizse her yer tıklım tıklım doluydu ancak bu yıl eski hareketliliği yakalayamadık.”

Tuna Macila

“Piyasada büyük bir durgunluk yaşanıyor. Belki yeni yıla son 2-3 gün kala bir hareketlilik olabilir diye düşünüyorum. İnsanlar 13’üncü maaşları almadığı için alışverişe çıkmadı. Geçtiğimiz yıl yeni yıla 10 gün kala büyük bir kalabalık vardı ancak bu yıl öyle bir durum şu an için mevcut değildir. 20 yıldır her gelen yıl bir önceki yılı arattı. Hem pandemi hem de insanların maddi açıdan sıkıntı çekmesi zaten işleri bitme noktasına getirmişti bir de üzerine 13’üncü maaşların ödenmesi gecikince iyice durgun bir yılbaşı arifesi geçiriyoruz. Umarım bugünden tezi yok ödenir.”

Ali İhsan Çevik

“Satışlar düşük gidiyor. Böyle zamanlarda bir canlılık oluyordu ancak bu kez işlerimiz durgun gidiyor. 13’üncü maaşlardaki belirsizlik nedeniyle insanlar ellerindeki parayı harcarken üç kez düşünür oldu. Yılbaşına özel kampanyalar yapsak da insanlarda para olmayınca alışveriş de olmuyor. Geçtiğimiz yıl bu cadde çok kalabalıktı ancak bu yıl yüzde 60-70 bir gerileme var. Şu anda esnaf da memur da 13’üncü maaşların ödenmesini bekliyor. Eğer erken bir zamanda ödenirse piyasada bir canlılık olacağı ve esnafın da bu canlılıktan faydalanacağını düşünüyorum.”

Bilgin Çevik

“Yılbaşı arifesi olmasına rağmen beklediğimiz kadar iyi bir alışveriş potansiyeli yok. Geçtiğimiz yıllara kıyasla bu yıl beklentimizin çok çok altında bir seyir var. Kampanyalar yaparak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ancak piyasadaki durgunluk herkesi kötü etkiliyor. Şu anda esnaf da memur da 13’üncü maaşa umut bağladı. 13’üncü maaşın piyasaya düşmesi ile herkes rahat bir nefes alacaktır. Bu yıl pandemiden dolayı büyük olumsuzluk yaşayan esnaf bir an önce 13’üncü maaşların piyasaya düşmesini bekliyor.”

Özhan Güzeloğlu

“Gelmiş geçmiş yılbaşı arifelerinin en kötü olanını yaşamaktayız. Yeni yıla 2 hafta kala buralarda büyük bir canlılık oluyordu ancak şu an yeni yıla bir hafta kalmış olsa da pek bir hareketlilik yok, olacağına da inanmıyorum. Şu anda esnaf da memur da 13’üncü maaşı bekliyor. En büyük olumsuzluk belirsizliktir ve şu anda insanlarda bir belirsizlik var. Yılbaşına özel kampanyalar yapsak da pek bir talep yok. Sokaklarda hem parasızlıktan hem de pandemiden dolayı yürüyen insan kalmadı. 13’üncü maaşların ödenmesi ile piyasada bir hareketlilik olacağına inansam da eski yıllarda yaşanan canlılığın olacağını düşünmüyorum.”

Havva Türkkal

“Satışlar Coronavirüs nedeniyle biraz sıkıntılı gidiyor. Henüz 13’üncü maaşlar ödenmediği için de bir durgunluk yaşanıyor. 13’üncü maaşların ödenmesi halinde piyasada bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Yılsonunda her sene yoğun bir alışverişle karşılaşıyorduk. Her yıl böyle zaman senenin en iyi iş yaptığımız ay olurken bu yıl öyle bir potansiyel yakalayamadık. Umarım 13’üncü maaşların ödenmesi ile bir hareketlilik yaşarız ve esnaf rahat bir nefes alır.”

Suat Kurt

“Yılbaşından dolayı bir hareketlilik var özellikle son iki haftadır güzel bir iş vardı ancak Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamaları ile bir durgunluk yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıla kıyasla insanlardaki tedirginlik nedeniyle piyasada bir durgunluk yaşanıyor. Piyasadaki durgunluk 13’üncü maaşların ödenmesi ile yerini ciddi bir hareketliliğe bırakacaktır. Şu anda esnaf da memur da 13’üncü maaşı bekliyor.”

Hamza Oruncak

“Satışlar çok kötü. Coronavirüs’ten dolayı insanlardaki alım gücünde yaşanan sıkıntılar nedeniyle işlerimiz çok düştü. Giderler çok, gelirler yok. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir yeni yıl arifesi geçirmiştik ancak bu yıl işler yok denecek derecede. İnsanlar ellerindeki parayı belirsizlik nedeniyle harcamak istemiyor. Memurların 13’üncü maaşları da henüz ödenmedi. 13’üncü maaşların ödenmesi ile piyasada bir hareketlilik olacağına inanıyorum. Özetle memur gibi esnaf da 13. maaşı bekliyor.”

Hayriye Anıt

“İşlerimiz maalesef çok durağandır. Geçtiğimiz yıl böyle zamanlarda çok çok iyi bir iş potansiyelimiz vardı ancak bu yıl yeni yıl arifesinde böyle bir hareketlilik yaşanmadı. 13’üncü maaşların ödenmesi ile bir hareketlilik olacağına inanıyorum. İnsanlar belirsizlik nedeniyle ellerindeki parayı harcamaya korkuyor. Geçtiğimiz yıl 13’üncü maaşlar ödenir ödenmez büyük bir canlılık yaşamıştık. Bu yıl da 13’üncü maaşların piyasaya düşmesi ile esnafın rahat bir nefes alacağını düşünüyorum.”