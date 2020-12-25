Beyzade ÜNALMIŞ

Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş futboldaki belirsizlikle ilgili olarak açıklama yaptı. Sürecin çok zor bir süreç olduğunu ifade eden Göktaş, ancak işin en zor kısmının oyuncuları beklediğini söyledi.

Futbolu herkes seviyor

Antrenörler Derneği olarak uzun geçen süreçte toplantılar yaptıklarını ve çözüm aradıklarını ifade eden Süleyman Göktaş, futbolun oynanmasını herkesin istediğini oynanmasını istemeyen kesimin ise neredeyse olmadığını söyledi.

Saygı duymak zorundayız

Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun her türlü teması yaptığını ancak cevap alamadığını ifade eden Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, bu süreçte saygı duymaktan başka yapılacak bir şey olmadığını ifade etti.

En zor süreç futbolcuların

Karar alınırken kulüp başkanlarının da rolünün büyük olduğunu ifade eden Göktaş, bu dönemde en zor sürecin ise oyuncuları beklediğini söyledi. Sağlığın hep ön planda olduğunu ve birinci şart olduğunu ifade eden Göktaş, bunu her platformda da vurguladıklarını belirtti.

Daha erken başlanabilir

2021-2022 sezonunun farklı bir yol haritası çizilerek tedbirler alınıp daha erken başlanabileceğini söyleyen Süleyman Göktaş, Antrenörler Derneği olarak eğitim planlaması adına çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bu yılın bitmesini de istediğini söyleyen Göktaş, yeni yılın her şeyi ile güzel bir yıl olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.