İlkokul öğrencilerine yönelik hizmet verecek İmece Çocuk Merkezinin tanıtımı yapıldı

Ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bir bölge olan Lefkoşa Surlariçi’nde açılan, ilkokul öğrencilerine yönelik hizmet verecek İmece Çocuk Merkezinin tanıtımı yapıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülmekte olan “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi çerçevesinde, Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafından geliştirilen projeye, Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar danışmanlık hizmeti verdi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından Merkezin tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi.

HASDER’in kullanımında bulunan eski “Ayluga Kilisesi” binası, yaklaşık iki yıllık çalışma sonucunda İmece Çocuk Merkezine dönüştürüldü. Merkezde, ilk etapta 3’üncü sınıf, daha sonra 4 ve 5’inci sınıflara giden çocuklara yönelik, kişisel gelişim eğitimleri, kurslar ve atölye çalışmaları düzenleniyor.

İmece Çocuk Merkezi’nde uygulanan program, ilkokulların akademik takvimine uygun olarak öğlen 13.00 - 16.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Tüm çocuklara öğle yemeği ve ara öğün veriliyor, ödevlerine yardım ediliyor, okul müfredatına uygun ders tekrarı yapılıyor, sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunacak aktiviteler yapmaları sağlanıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada, çocuklar, gençler, aileler ve toplumun geleceği adına bir projeyi daha hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karaokçu, Halk Sanatları Vakfı Başkanı Kani Kanol, LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar, Atatürk İlkokulu yönetimi, projeye destek veren gönüllü öğretmenler ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Başkanı Kani Kanol, amacın sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölge olan Lefkoşa Surlariçi’ndeki çocuklara uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde dokunmak olduğuna işaret etti.

LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar, İmece Çocuk Merkezi Projesi’nde yer almanın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların içerisinde kendisini en fazla heyecanlandıran ve motive den bir çalışma olduğuna işaret etti.

Atatürk İlkokulu Müdür Vekili Abdullah Sultanoğlu ise projeyi “Bölgede yetiştirilecek güzel bir ağaç” olarak değerlendirerek, Atatürk İlkokulu olarak projenin içinde yer almaktan duydukları mutluluğu da dile getirdi.

Gönüllü öğretmenler adına konuşan Esin Sevgin ise Merkez’deki çocuklara atölye çalışmaları ile destek vermekte olduğunu söyledi.