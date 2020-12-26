Dara düşenin yanındasınız

Başbakan Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.

Verilen bilgiye göre; Başbakan Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada, Sivil Savunmanın ülke için önemine değinerek Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın afet ve acil durum gibi ülkenin dara düştüğü durumlarda yardıma koştuğuna dikkat çekti.

Saner, ulusal afet ve acil durum yönetiminin önemli bir parçası olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının günün gereklerine uygun olarak, gelişen yeni durumlara göre de afet yönetiminde başarılı çalışmalar yürüttüğüne vurgu yaptı.

Bugüne kadar ortaya konan özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Sivil Savunma Teşkilatını kutlayan Başbakan Saner, bu güne kadar ortaya konan çalışmalar ve değerli hizmetleri için teşekkür etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın bu alanda dünyadaki benzer kuruluşlarla aynı bilgi birikim ve donanıma sahip olduğuna da dikkati çeken Saner, işbirliği içinde çalışmaların yürütüleceğinin altını çizdi.

Kabul dolayısıyla teşekkürlerini sunan Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Başbakan Saner’e görevinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.

Saner’e zeytin fidanı hediye edildi

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nu kabul etti.

Başkanlık Müsteşarı Suat Yeldener’in de hazır bulunduğu kabulde, Başbakan Saner’e yeni yıl hediyesi olarak zeytin fidanı takdim edildi.

Başbakan Saner kabulde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün Kıbrıs’ta üniversite tarihinin başlangıç noktası olduğunu belirterek, DAÜ’nün ayrıca Mağusa kentinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

DAÜ’nün ülkenin en önemli öğrencilerinin yetiştirilmesine imkan yaratan üniversitelerin başında geldiğini dile getiren Saner, Hocanın’ı ve eğitim kadrosunu özverisinden dolayı kutladı.

Zeytin fidanı hediyesini çok anlamlı bulduğunu ifade eden Saner, zeytin ağacının Kıbrıs Türk halkının bağrından kopan bir ağaç olduğunu belirtti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın da, yoğun gündeminin arasında kendilerini kabul ettiği için Başbakan Saner’e teşekkürlerini sunarak, verilecek hizmetler için şimdiden teşekkür etti, başarılı icraatlar temenni etti. Hocanın, “Eminim başarılı çalışmalar meyvesini verecek” dedi.

Hocanın, yeni yıl nedeniyle tüm çalışanlara, yönetsel, idari, akademik personele geleneksel yılbaşı hediyesi yerine bu yıl değişiklik yaparak, çevreci bir yaklaşım çerçevesinde zeytin fidanı armağan ettiklerini anlattı.