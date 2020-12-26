Kızılay’ın İskele Şubesi, bölgedeki okullara, ilk yardım malzemeleri ve ecza dolabı bağışı yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi, İskele ilçe ve köylerinde bulunan okullara, ilk yardım malzemeleri ve ecza dolabı bağışı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şube Başkanı Yaşar Şimşek, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile ilçedeki okulları ziyaret ederek, ecza dolaplarını okul yönetimlerine tutanak karşılığı teslim etti.

Şimşek, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanlığı'nın bu çalışmaya çok büyük destek sağladığını belirterek, ecza dolaplarını ilkokul, ortaokul, lise ve anaokullarına dağıttıklarını ifade etti.

Şimşek, tüm okullara ecza dolabı ve ilk yardım malzemesi kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi’nden yapılan açıklamada, pandemi döneminde bağışlanan ecza dolaplarında ateş ölçer de bulunduğu ve bunun tüm okullar tarafından takdir edildiği belirtildi.