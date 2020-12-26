Hüseyin Ruso anıldı

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi yıllarında Küçük Kaymaklı’da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso, dün düzenlenen törenlerle anıldı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk tören Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda yer aldı. Bu törenin ardından, Şehit Hüseyin Ruso da Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki anma töreninde, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından son buldu.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Temsilcisi, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, muharip dernekler ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nden yetkililer katıldı.

Çelenklerin konulmasının ardından, Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Sudem Çeliker tarafından “Kaymaklılı Şehit Babam” isimli şiiri okudu. Ardından Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Temsilcisi Ersoy Taluğ konuşma yaptı.

Taluğ, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’de gerçekleştirilen soykırımın 57. yılında, Kıbrıs’taki Türk varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların, katliamların, göçlerin, köylerin yakılıp yıkılmasının ve 11 yıllık direniş günlerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Taluğ, “Şehit kanları ile Küçük Kaymaklı toprağı vatan yapılmış ve vatan olarak kalacaktır.” şeklinde konuştu.

Küçük Kaymaklı Anıtı önündeki törenin ardından, çatışmalar sırasında vurularak öldürülen Şehit Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında tören düzenledi. Törende, aralarında ablası Meryem Ruso Paralik’in de bulunduğu Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi, kurucusu olduğu Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün yetkilileri ve sevenleri hazır bulundu.

28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılmış ve önceki yıl şehitlikte defnedilmişti.