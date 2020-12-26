12 yılda 11 bin 50 deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluşması sağlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (DAÜ-SAGM), kıyısal alan tahribatının canlı gruplarını olumsuz etkilemesine karşı mücadelesini sürdürürken yürüttüğü proje kapsamında 12 yılda 11 bin 50 deniz kaplumbağasının denizle buluşmasını sağladı.

DAÜ-SAGM, 6 aylık çalışma dönemi boyunca tespit edilerek, koruma altına alınan deniz kaplumbağası yuvası sayısının 215 olduğuna, ancak bu yuvaların yüzde 7’sinin kumsala yapılan araç girişleri nedeniyle tahrip olduğuna dikkat çekti.

DAÜ-SAGM’ın faaliyetleri ve proje hakkında bilgi veren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı ve DAÜ-SAGM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, kıyısal alanda yaşayan nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanların neslinin devamının kıyı bölgelerinin etkin kullanımı ile mümkün olduğuna işaret etti.

Çiçek, 2007 yılında kurulan merkezin; deniz, göl, sulak alan gibi her türlü sucul sisteme ve ilişkide olduğu çevreye yönelik çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde devam edeceğini kaydetti.