Batık krediler Güney'i karıştırdı

Rum Merkez Bankası eski Başkanı Hristalla Yorgacis’in batık kredilerilerle ilgili olarak hazırladığı listede bazı siyasilerin ve önemli kişilerin de yer aldığı, bunların kamuoyuna açıklanması yönündeki girişimlerin ortamı gerdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Listeyi Anastasiadis’e Yolladılar-Gecikmelerle Oynuyorlar” başlıklarıyla verdiği haberinde, Rum Meclisi’nin, izlenmesi gereken hukuki yolu ortaya koyarak Yorgacis’in listesinin derhal yayınlanmaması için mümkün olduğu kadar zamanı “kemirdiğini” yazdı.

Rum Meclisi’nin önünde, listenin derhal yayınlanması ve verilerin Merkez Bankası tarafından güncelleştirilerek listenin 31 Temmuz’da yayınlanması konusunda iki önerinin bulunduğunu anımsatan gazete, yasama organının, listenin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusundaki topu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e attığını belirtti.

Rum Meclisi’nin, ΑΚΕL’in ve listede adı bahsedilen milletvekillerinin ayrılmalarının yaşandığı dünkü oturumda, listenin derhal yayınlanmasını oylamasına karşın işin özünde pası, karar vermesi için Pazartesi günü göndereceği Anastasiadis’e attığını yazan gazete, Anastasiadis’in ileriki adımları değerlendireceğini muhtemelen de Başsavcılıktan görüş alacağını yazdı.

Gazete haberinde oturumdan ayrılan AKEL ve bazı milletvekillerinin, diğer mevkidaşlarının eleştirilerine maruz kaldığını ve yeniden seçilmek adına bu konudan faydalandıkları yönünde eleştirildiklerini belirtti.

Habere göre AKEL Milletvekili İrini Haralambidu ise partisinin oturumdan ayrılmasına karşın, farklı bir tutum sergileyerek listenin derhal yayınlanmasına oy verdi.

DİSİ açıklık istedi

Oturum sırasında konuşan DİSİ Milletvekili Marios Mavridis, kamu yararına yönelik olarak listenin derhal yayınlanmasından yana tavır sergiledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, partisinin oylamaya katılmamasına ve herkesin kendi sorumluluğunu almasına karar verdiklerini ifade etti.

Ekologlar Hareketi ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, listenin birçok eksiklik, boşluk ve çelişkilere sahip olduğunu ancak yaratılan durumun kamu çıkarına hizmet etmeyi ve listenin yayınlanmasını gerektirdiğini belirtti.

Dayanışma Hareketi adına konuşan Mihalis Yorgallas, listenin yayınlanmadan önce üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas da listenin derhal yayınlanmasından yana tavır sergiledi.

Şilluris’ten tepki

Gazete Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de oturumdan ayrıldığını yazdı.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Dimitris Şillirus, tüm bu konuyu, iletişim uzmanı olarak değil kurumsal olarak ele aldığını belirterek anayasa ve meclis tüzüğüne göre de oturumdan ayrılmayı ve oylamaya katılmamayı tercih ettiğini söyledi.

Listeye ilişkin olarak son dönemlerde kendisi için çok şeyin yazıldığını ve söylendiğini ifade eden Şilluris, nihayetinde tüm liste yayınlandığı zaman gerçeğin ortaya çıkacağını ve vatandaşın öğreneceğini belirtti.