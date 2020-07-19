192 sağlık çalışanı tedavi gördü

Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyoloji Gözetim Birimi, güneyde meydana gelen coronavirüs vakalarıyla ilgili detayları açıkladı. Buna göre tedavi gören hastaların yüzde 18.8’e denk gelen 192’sini sağlık görevlileri oluşturuyor.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayının ilk iki haftasında tespit edilen Covid-19 vakalarının yüzde 62’ye denk gelen, 26 kişiden 16’sının seyahat geçmişine (yurt dışından geldiğini) sahip, yüzde 38’inin (10 kişi) ise yerel kaynaklı olduğunu yazdı.

Gazete rapora dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 14 Temmuz’a kadar bin 24 vakanın tespit edildiğini yüzde 2.5 oranına denk gelen 26 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Tespit edilen vakalardan yüzde 18.8’inin (toplam 192 kişi) sağlık çalışanı olduğunu belirten gazete, yüzde 3.9’unun (40 kişi) doktor; yüzde 9.5’inin (97 kişi) hemşire/hasta bakıcı; yüzde 1.3’ünün (13 kişi) diğer sağlık hizmetleri; yüzde 4.1’inin (42 kişi) yardımcı personel olarak kaydedildiğini yazdı.

Covi-19 vakalarının yaş ortalamasının 44 (30-58 yaş aralığı) olduğunu yazan gazete bunlardan yüzde 51.8’nin erkek, yüzde 48.2’sinin ise kadın olduğunu belirtti.

Habere göre raporda, epdemiyolojik geçmişi bilinen 879 vakadan 687’si yerel kaynaklı enfekte olan kişiler.

Bu vakalardan 84’ü (yüzde 12.2’si) Aradip Belediyesi sınırları içerisinde, 57’si (yüzde 8.3’ü) Baf Genel Hastanesinde tespit edildi.

Gazete toplamda yüzde 17.7’nin (181 kişi) hastanede tedavi gördüğünü, 2 kişinin hâlâ daha hastanede tedavi altında olduğunu yazdı.

Habere göre hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması ise 62 (48-73 yaş aralığı) iken bunlardan yüzde 64.6’sı erkek hasta.

Raporda yoğun bakım ünitelerinde hastanın bulunmadığının da kaydedildiğini yazan gazete, 14 Temmuz tarihine kadar toplamda 176 bin 174 testin yapıldığını (100 bin kişide 20 bin 113.5) da belirtti.