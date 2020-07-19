Güney’de 4, Kuzey'de ise 1 Covid-19 vakası

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 1831 test sonucunda 4 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, tespit edilen yeni vakalarla toplam vaka sayısı 1037’ye yükseldi.

Dün tespit edilen 4 vakadan 3’ünün seyahat geçmişinin bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ise, son 24 saatte yapılan test sayısının 1582 olduğunu, 1pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize gelen TC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını açıkladı.



