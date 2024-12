‘Bölge sakıntıya girdi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de muhaliflerin ilerleyişine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad'a 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki olumlu bir cevap alamadık." dedi. İdlib, Hama ve Humus'un muhaliflerin elinde olduğunu belirten Erdoğan, "İdlib, Hama ve Humus hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İdlib, Hama ve Humus hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Biz de bunun gerek istihbarat gerek bütün medyadan takibini yapıyoruz.

Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim ama terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de hatırlarsanız Esad'a bir çağrımız olmuştu, 'Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim' demiştik. Ne yazık ki Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık. Şu an itibarıyla İdlib'den sonra, İdlib zaten tamam Hama, Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda."

"Lübnan çok sıkıntılı durumda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Lübnan'dan, yine sayın Başbakan'dan bir haber aldım, onunla da bir görüşme talebi var, büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerek Golan'da gerek Beyrut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Özellikle de ayni hatta nakdi yardım talepleri var. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesine değinen Erdoğan, "Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar, koyacaklar ve 'Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim' diyorlar. Bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz, bunun gayreti içinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabii tek çıkış yolu." değerlendirmesinde bulundu.