Başbakanlık önünde eylem yapan 21 sendika, hayat pahalılığı hesaplama yöntemi ve Toplu İş Sözleşmesi'nde yapılmak istenen değişikliği protesto etti.

Sendika yetkililerinin katıldığı eylemde, açıklamaların ardından Başbakanlığa patates atıldı. İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığını belirlediği sepetin güncelliğini yitirdiğini, değiştirilmesi gerektiğini kaydeden eylemciler, Başbakanlık kapısına “vatandaşın sepetini” de astı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş eylemde yaptığı konuşmada, “Geçim derdimiz var” diyerek, böyle devam etmesi durumunda hükümetin, yeni grev ve eylemlerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Kasım ayı hayat pahalılığı oranının yüzde 0.78 olduğuna inanmadıklarını belirten Maviş, “Veriler bilimselmiş fakat marketler bize bilimsel davranmıyor nedense… 0.78 değil 2-3 katı pahalılıkla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Güneyden kuzeye olan alışveriş trendinin bu ay içerisinde kuzeyden güneye döndüğünü ifade eden Maviş, Güney Kıbrıs’a geçişte yüzde 10 oranında artış olduğunu kaydetti.

“Pahalılık bu ülkede önlenemiyor” diyen Maviş, doların bir yıllık enflasyon ilerlemesinin yüzde 20, yıllık enflasyonun ise son açıklanan rakamlara göre yüzde 56 olduğunu ifade etti.

Toplu İş Sözleşmesinin de eş zamanlı ortadan kaldırılmak istendiğini kaydeden Maviş, “Bu bir manifestodur” diyerek, Başbakan’ın, yapılmak istenen değişikliklerden geri adım atması durumunda ülkede kaosun biraz önleneceğini belirtti. Maviş, “Bu memleket sahipsiz değildir” dedi.

Atan: Sokaklara indik, geri dönüşü yok

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan da, hükümetin, fakirleşme, yoksullaşma adına adımlar attığını ileri sürdü.

Hayat pahalılığı ve Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili yapılmak istenenin bu ülkeye ihanet olduğunu savunan Atan, Kasım ayı hayat pahalılığı oranının yüzde 0.78 olarak açıklandığına işaret etti, “1 bile değil… İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar” dedi.

Hayat pahalılığının tırmandığını, her şeyin pahalı olduğunu dile getiren Atan, ülkenin bitirilmek istendiğini savundu. “Biz artık sokaklara indik, geri dönüşü de yoktur” diye konuşan Metin Atan, Başbakanın duyarlılık göstermesini temenni ederek, “Ok yaydan çıktı” dedi.

Bengihan: O sepet değişmelidir

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığını belirlediği sepette, 2015 yılından kalma tüketim alışkanlıkları ve bu alışkanlıkların maaşlarla ilgili oranlarının dikkate alındığını anlattı. 10 sene önce belirlenen kalıplara göre hesaplama yapıldığını ifade eden Bengihan, “Bunun doğru çıkması mümkün değil” dedi.

Pazartesi günü de Maliye Bakanlığı’na gideceklerini açıklayan KTAMS Başkanı Bengihan, “Bir çanta patates aldık 500 lira ama hayat ucuzlamış. Herhalde unuttular koysunlar hesaplamaya sepete… O sepet değişmelidir güncelliğini yitirdi” dedi.

Eyleme hangi sendikalar katıldı?

Eyleme katılan sendikalar şöyle:

“KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KOOPSEN, DEV-İŞ, BES, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAY-SEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, EL-SEN, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, HAK-SEN, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, BASIN-SEN, TIP-İŞ.”

