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Aileleri gururla izledi

GKK’da Sonbahar 2024 Celbi acemi erleri ant içti

Aileleri gururla izledi
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2'nci Dönem Sonbahar 2024 Celbi acemi erleri dün ant içti.
GKK'dan verilen bilgiye göre, ant içme töreni Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı'nda yapıldı. Törene komuta kademesinin yanı sıra acemi erlerin aileleri de katıldı. Acemi erleri bu özel günlerinde aileleri ve sevenleri gururla izledi.

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