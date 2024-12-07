İki önemli  sorun aşıldı

Başbakan Ünal Üstel geçen yıl narenciye ve enginar ihracatında yaşanan sorunların aşıldığını, bu yıl her iki ürünün de Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden diğer ülkelere ihraç edilebileceğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman ve Ankara temaslarını Esenboğa Havalimanı’nda değerlendirerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Narenciye konusunda yaşanan sıkıntıları aşmak için çözümler ürettiklerini kaydeden Üstel, 2025 yılında Kıbrıs Türk halkı ile birlikte ülkeyi daha mutlu günlere götürmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Narenciye ve enginar…

Geçen sene narenciye konusunda yaşanan sıkıntıları hatırlatan Başbakan Üstel, “Narenciye ile birlikte enginarda yaşadığımız bir takım sorunlar vardı. Ve bu iki sektörde de bütün sorunları aşmış vaziyetteyiz. Ve bu sefer hem narenciyemiz eskiden nasıl Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne gelirse ve buradan da istediğimiz ülkelere nasıl gönderdiysek aynı şekilde bu narenciyenin buraya gelmesini sağlayacağız” dedi.

Enerji konusu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de uzun ve verimli bir toplantı yaptıklarına vurgulayan Üstel, “Ülkemizde enerjide yaşanan sorunları masaya yatırdık daha önce Cevdet Yılmaz’la imzaladığımız kablo ile enerjinin enterkonnekte sisteme girmesi kaydıyla ve o da bunların kısa bir süre içerisinde fizibilite raporlarının tamamlanması için çalışmaları başlattık. Bugün de onları nasıl ve ne zaman hayat geçirebiliriz Cumhurbaşkanımızla bu konuda bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

