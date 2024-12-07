Verimli geçti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ankara temaslarının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler ve Yılmaz bir süre baş başa görüştü.

Ardından Öztürkler’in heyetinde bulunan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekilleri; Hasan Küçük, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekilleri; Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın görüşmede yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşmede KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da hazır bulundu.

Görüşmede Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı faaliyetleri, 2025 yılı bütçe görüşmeleri ve diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Öztürkler’den KKTC Ankara Büyükelçiliği’ne ziyaret

Öztürkler ve beraberindeki heyet Ankara temasları çerçevesinde, KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ziyarette yaptığı konuşmada, öğretmenlik ve bürokratlık yıllarında birçok defa Büyükelçiliğe hem kültür hem de YÖK ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsattı.

Öztürkler, Ankara Büyükelçiliği’nin önemine dikkat çekerek, büyükelçiliğin diplomasi, eğitim, sağlık ve dış temsilciliklerle temaslar açısından önemli görevler üstlendiğini belirtti.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin mini bir Dışişleri Bakanlığı gibi 35 personel ile çalıştığını belirterek, Öztürkler’i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

