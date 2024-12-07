Polis peşinde

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen Mehmet Can Sarı ile ona silah ve araba temin eden Ufuk Yakın ile Salahi Dereci’nin ardından suçla bağlantılı Abukay Arnos da tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, Yarkın hakkında teminat, Sarı, Dereci ve Arnos hakkında ek süre talep edildi.

Mahkeme, Yarkın’ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, diğer 3 zanlı hakkında 4 gün ek süre kararı verdi.

Duruşmada azmettiricinin Türkiye’de olduğuna dair tespit yapıldığını açıklandı. KKTC ve Türkiye polisinin ortak soruşturma yürüttüğü belirtilirken, soruşturmayı yapan polis detaylar aktardı.

Polis 27 Kasım 2024 tarihinde Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde tabanca olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine olay mahalline gidildiğini, bir 9 mm. çapında Sig Sauer marka siyah renk seri numarası meçhul tabanca, silaha takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, tabanca ve mermileri Mehmet Can Sarı'nın bıraktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde zanlının kaldığı otelin 113 numaralı oda içerisindeki yapılan arama sonucunda bir adet Pietro Beratta Marka 7.65mm. çapında siyah renk tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan Sarı’nın üzerinde ise bir adet cep telefonu bulduklarını açıkladı.

Zanlının ifadesinde Baretta marka tabancayı SU 607 plakalı araçtan alacağı ile ilgili mesaj gönderildiğini ve atılan konuma giderek aldığını söylediğini aktaran polis, SU 607 plakalı aracın kayıtlı mal sahibi Ufuk Yakın’ın da 28 Kasım’da tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, Ufuk Yakın’ın aracı olay günü Salahi Dereci’ye verdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, Salahi Dereci’nin de tutuklandığını, ifadesinde arkadaşıyla gezmek için Yarkın’ın aracıyla Girne'ye geldiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Sarı’nın bir iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini ve Yarkın ile Dereci’nin Sarı’ya konu tabancaları temin ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Balistik sonuçları çıktı: silahlar temiz

Polis, 3 zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde Mehmet Can Sarı’nın 27 Kasım saat 02.30’da silah ve mermileri kafenin saksısının içerisine koymak için gittiğini, Sarı ile arkalı önlü aynı sokağa girdikleri tespit edilen Salahi Dereci’nin ardından Abukay Arnos’un da tutuklandığını açıkladı. Polis, ayrıca 7 günlük sürede balistik incelemeye gönderilen silahlarla ilgili raporun çıktığını, herhangi bir olayda kullanılmadıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, meseleyle ilgili Türkiye’de bir ismin tespit edildiğini ve Türkiye polisi ile ortak çalışma yapıldığını kaydetti.

Polis, zanlı Dereci’nin suçlamaları kabul etmediğini, zanlı Sarı’nın itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmaya ilişkin 7 kişilik bir ekibin çalıştığını ifade ederek, Mehmet Can Sarı ile ona yardım eden Abukay Arnos , Salahi Dereci’nin 4 gün daha tutuklu kalmasını, Ufuk Yakın’ın ise teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Yakın’ın yurt dışına çıkışını yasaklayarak tutuksuz yargılanmasına, üç zanlının ise soruşturma maksatlı 4’er gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.



