Karar 20 Aralık’ta

KKTC’deki i Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Simon Mistriel Aykut yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Aykut’un avukatı Maria Neophytou, yargı sürecinde Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tanıkları çağırmanın imkansız olduğunu ifade etti ve adil bir yargılama olmayacağını söyledi.

Neophytou, “Mahkemeye tanık çağırmamız gerekecek ancak bu nesnel olarak mümkün değil. Mahkeme de biliyor ki, kuzeyde yaşayan kişilere celp gönderilemiyor” dedi.

Avukat, müvekkilinin başından beri suçlamaları reddettiğini ve söz konusu alım-satımlarda rol almadığını belirterek, “Her şeyi oğlu yaptı,” ifadesini kullandı.

Satış yapılan kişilerin listesini hazırladık

Neophytou, kuzeydeki polis makamlarından da bilgi alınamayacağını, çünkü mahkemenin bu kurumları tanımadığını söyledi.

"Satış yapılan kişilerin listesini hazırladık, ancak onları mahkemeye getiremiyoruz. Araziyi satanlar, araziyi satın alanlar ve inşaatı yapanlar, müvekkilimden talimat almadıklarını ifade edebilirdi. Ancak bu imkansız," dedi.

Neophytou, ayrıca, kuzeydeki mülkiyet bilgilerinin güncel olmadığını ve “geçici tapuların” yalnızca şahsi bilgilere dayandığını belirterek, “Bazı tapular ‘denize 500 metre uzaklıktaki evim’ gibi basit tariflere dayanıyor,” dedi.

Rum makamları TMK’yı da tanımıyor

Avukat Neophytou, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili olarak ise komisyon üyelerinden bilgi alınamayacağını, çünkü Rum polisinin TMK’yı da tanımadığını söyleyerek,

““Bu bir kısır döngü. Tanıkların ifade vermesini sağlayamıyoruz. Çünkü TMK’ya dair polis soruşturması yapılamıyor” savunmasını yaptı.

Ayrıca, Kıbrıs gibi küçük bir ülkede herkesin işgal altındaki bölgelerde mülkiyet bağlantıları olduğuna dikkat çekerek, bunun mahkemeyi etkileyebileceğini öne sürdü.

Savcı Andreas Aristides, yargılama sırasında adil bir yargılama yapılıp yapılmadığının değerlendirilebileceğini, ancak bunun henüz dava başlamadan önce tartışılamayacağını söyledi.

Aristides ayrıca, suç ortaklarının ifade vermemesinin davanın adil olmadığı anlamına gelmeyeceğini belirterek, “Bu, tehlikeli bir emsal oluşturur. Suçluları yakaladığımızda, suç ortakları yurtdışına kaçar ve sanık, ‘Tanıklar gelmiyor, suçsuzum’ diyebilir," dedi.

Yolsuzluk iddiaları

Savcı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Rum mülk sahiplerine tazminat ödemiş olmasının, bu mülklerin yasa dışı şekilde kullanıldığı gerçeğini değiştirmediğini savundu.

Savcı Andreas Aristides “Kamu yararı, suçluların yargılanmasını ve davanın adil yargılama ilkelerine göre görülmesini gerektirir. Sanık, iddianameye göre yargılanmalı ve savunmanın zorlukları tüm ifadeler incelendikten sonra karara bağlanmalıdır,” dedi.

Karar 20 Aralık’ta verilecek

Yargıç Christiana Parpotta, itiraz hakkında 20 Aralık’ta karar vereceklerini açıkladı. Aykut ise bu süre zarfında tutuklu kalacak.

Daha önce mahkeme, savunma tarafından yapılan, “Kıbrıs Cumhuriyeti bu davayı yargılama yetkisine sahip değildir” itirazını reddetmiş ve bu görüşü "dayanaksız" olarak tanımlamıştı.

Üstel: İş insanlarına uygulanan baskıyı Erdoğan’a ilettim

Bu arada Ankara’da temaslarda bulunan Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin iş insanlarına uyguladığı baskı ve tutuklama kararlarını da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ve bu konunun ileriye götürülmesi için yardım istediklerini söyledi.