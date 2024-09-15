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Herkesi riske attı

Dağ yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye para ve puan cezası kesildi

Herkesi riske attı
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Ömer KADİROĞLU

Girne-Değirmenlik ana yolunda (dağ yolu) tehlikeli şekilde araç kullanan kamyon sürücüsüne ceza yazıldı. 
Dağ yolunda seyreden VU 167 plakalı kamyon sürücüsü önündeki aracı tehlikeli bir noktada geçerek herkesin hayatını tehlikeye attı. 

Kamyon sürücüsü önündeki van aracı viraj üzerinde karşı şeridi görmediği bir anda geçmeye çalışarak hem araçtaki insanların hem de karşı istikametten gelen sürücüleri riske attı.
Sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine polis söz konusu kişiyi tespit ederek para ve puan cezası kesti.
Polis Basın Subaylığı, kamyon sürücüsüne, tehlikeli mahalde önünde seyreden başka bir aracı geçmek suçundan 5 bin 88 TL para ve 15 puan cezası kesildiğini açıkladı.

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 2 gün Önce

Yine dağ başından ormandan gelen bir AYI olması lazım..Yani gelen türk giden türklerden...Sözkonusu insan hayatıysa bu ayılara en ağır cezayı vermek lazım,hatta ve hatta patronuna çok ağır ceza kesmek lazım..Allah bizi böyle ayılardan korusun...

Doğru Söz
Doğru Söz @Vatandaş - 2 gün Önce

Zaten öyle. Mutlaka öyle.

Cenk
Cenk - 2 gün Önce

Allah tüketsin gendini inşAllah..Bunun yaptığı cinayete teşebbüsle aynidir hiç farketmez..Polisin bunu yalnızca para cezasıyla cezalandırması çok komik..Yapılabilecek ancak bu kadarmı yani,insan hayatı bu kadar ucuzmu yani?

Doğru Söz
Doğru Söz @Cenk - 2 gün Önce

Amin

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