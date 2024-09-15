Herkesi riske attı

Ömer KADİROĞLU

Girne-Değirmenlik ana yolunda (dağ yolu) tehlikeli şekilde araç kullanan kamyon sürücüsüne ceza yazıldı.

Dağ yolunda seyreden VU 167 plakalı kamyon sürücüsü önündeki aracı tehlikeli bir noktada geçerek herkesin hayatını tehlikeye attı.

Kamyon sürücüsü önündeki van aracı viraj üzerinde karşı şeridi görmediği bir anda geçmeye çalışarak hem araçtaki insanların hem de karşı istikametten gelen sürücüleri riske attı.

Sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine polis söz konusu kişiyi tespit ederek para ve puan cezası kesti.

Polis Basın Subaylığı, kamyon sürücüsüne, tehlikeli mahalde önünde seyreden başka bir aracı geçmek suçundan 5 bin 88 TL para ve 15 puan cezası kesildiğini açıkladı.